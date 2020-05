TI beperkt draaien code op TI-84 Plus CE-T-calculator wegens spieken

Texas Instruments schrapt de mogelijkheid om Assembly- en C-code te draaien op de TI-84 Plus CE, een wetenschappelijke calculator die gebruikt wordt in het onderwijs. De wijziging moet het omzeilen van de examenmodus, en daarmee examenfraude, tegengaan.

Texas Instruments heeft OS 5.6 voor de TI-84 Plus CE en TI-84 Plus CE-T uitgebracht en voor de Franse versie van de rekenmachine, de TI-83 Premium CE, is OS 5.5.1 verschenen. Naast verbeteringen wat betreft het draaien van Python, verwijdert de update ondersteuning voor Assembly, waardoor ook geen programma's in C meer kunnen draaien. Het is niet mogelijk om de update ongedaan te maken.

In antwoord op een vraag van een lid van het TI Planet-forum waarom de ASM-ondersteuning is verwijderd, antwoordt Texas Instruments: "Na zorgvuldige afweging hebben we de beslissing genomen om ASM-functionaliteit te verwijderen in onze nieuwste update van het besturingssysteem om leren voorrang te geven en beveiligingsrisico's te minimaliseren. We denken dat het studenten ook zal helpen om zich te concentreren op het leren van wiskunde en wetenschappen."

Een gebruiker van calculatorsite CemeTech meldt op LinusTechTips dat de populariteit van een video waarin getoond wordt hoe de Test Mode-restricties van OS 5.2.2 te omzeilen zijn, heeft bijgedragen aan de beslissing van Texas Instruments. In de video zou gesuggereerd zijn dat de workaround ook bij latere versies werkt, waarna TI zich genoodzaakt zou hebben gezien om maatregelen te nemen, om zo het vertrouwen in de examenmodus door het onderwijs te garanderen. In deze stand zijn de instellingen aangepast aan het examen en wordt het geheugen, en daarmee de toegang tot alle programma’s en applicaties van de grafische rekenmachine, geblokkeerd.

De stap heeft tot grote teleurstelling bij de homebrewgemeenschap voor calculators geleid. De maatregel maakt dat veel programma's en games voor de rekenmachines niet meer werken. "De gouden tijd, die meer dan twintig jaar heeft geduurd, is definitief over en het breekt de harten van veel leden van de gemeenschap", schrijft bijvoorbeeld TI Planet. De site lijkt te hopen op de mogelijkheid van een jailbreak, terwijl CemeTech een Developer Edition van de betreffende calculators, met ASM-ondersteuning, voorstelt. De TI-84 Plus CE-T is onder andere in Nederland goedgekeurd voor gebruik bij examens.