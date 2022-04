Jailbreak maakt uitvoeren code op TI-84 Plus CE-calculator weer mogelijk

Een ontwikkelaar heeft arTIfiCE voor TI CE-calculators met OS 5.5 en 5.6 aangekondigd. Deze maakt het mogelijk Assembly-code te draaien op bijvoorbeeld de TI-84 Plus CE. TI schrapte die mogelijkheid recent.

Gebruikers kunnen arTIfiCE op hun TI CE-rekenmachine zetten en deze met Cabri Jr. app 5 openen, waarna ze weer Assembly kunnen draaien op hun toestel en zo bijvoorbeeld allerlei games en andere programma's op de calculators kunnen afspelen. Met de Cesium-shell zijn programma's vervolgens snel te starten. De jailbreak werkt met de TI-83 Premium CE, TI-83 Premium CE Python Edition, TI-84 Plus CE en TI-84 Plus CE Python Edition die OS 5.5 of 5.6 draaien. Rekenmachines met eerdere OS-versies hoeven geen jailbreak te krijgen om de code te kunnen draaien.

TI schrapte de ASM-functionaliteit bij OS 5.6 en 5.5 in mei om spieken via apps te voorkomen. Dat leidde tot verontwaardiging bij de homebrewgemeenschap rond TI-calculators. Volgens de maker van arTIfiCE, YvanTT, is de jailbreak geen cheattool maar herstelt deze simpelweg functionaliteit die jarenlang in de calculators heeft gezeten.

Hij spreekt de verwachting uit dat TI de jailbreak ongedaan gaat maken, maar meldt ook dat er meer bugs zijn gevonden waar nieuwe jailbreaks op gebaseerd kunnen worden. Hij belooft de broncode van jailbreak via Github te publiceren en heeft alle gevonden exploits van 'grappige codenamen' voorzien.

TI schrapte de mogelijkheid om ASM te draaien bij de actuele versies van de TI CE-calculatorssoftware op een moment waarop video's op internet populair waren waarin uitgelegd werd hoe de examenmodus op TI CE-rekenmachines omzeild konden worden. De fabrikant zou zo het vertrouwen in de modus door het onderwijs willen behouden. In de examenmodus zijn de instellingen aangepast aan het examen en wordt het geheugen, en daarmee de toegang tot alle programma’s en applicaties van de grafische rekenmachine, geblokkeerd. De modus is bedoeld om examenfraude te voorkomen.