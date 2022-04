Consoleversie Star Wars: Squadrons krijgt ondersteuning voor flightcontrollers

EA geeft ook de consoleversie van Star Wars: Squadrons ondersteuning voor joysticks en hotas-set-ups; de combinatie van een gashendel en joystick. Eerder was al bekend dat de pc-versie dit zou krijgen. De game verschijnt op 2 oktober.

De consoleversie krijgt op de dag van release een update die ondersteuning voor flightcontrollers toevoegt. Dat meldt Ian Frazier op Twitter, hij is de creative director van Star Wars: Squadrons bij ontwikkelaar Motive Studios.

Alleen joysticks en hotas-set-ups die gemaakt zijn voor consoles worden ondersteund. Er zijn slechts enkele fabrikanten die dergelijke accessoires uitbrengen voor de PlayStation 4 en Xbox One. Thrustmaster heeft de T.Flight Hotas 4 en Hotas One in zijn assortiment, die werken respectievelijk met de PS4 en Xbox One. Ook pedalen worden ondersteund; zoals de Thrustmaster T.Flight Rudder Pedals.

In juni maakte EA al bekend dat de pc-versie van de game ondersteuning krijgt voor flightcontrollers. Het aanbod van dergelijke accessoires is voor de pc veel groter, vanwege de populariteit van flightsims. De verkrijgbaarheid van dergelijke controllers staat onder druk sinds de release van Microsofts nieuwe Flightsimulator. Door de populariteit van die game zijn veel flightcontrollers in prijs gestegen of slecht leverbaar.

Star Wars: Squadrons draait om gevechten in starfighters en bevat zowel een singleplayer- als multiplayermodus. Het spel heeft PlayStation VR-ondersteuning en crossplay tussen alle platforms. De game verschijnt op 2 oktober voor Windows, de PlayStation 4 en Xbox One. Tweakers publiceerde in juli een preview van Star Wars: Squadrons.