Knutselaar maakt flightcontroller van Xbox-controller met 3d-geprinte onderdelen

YouTuber Akaki Kuumeri heeft met een 3d-printer zijn Xbox One-controller omgetoverd in een heuse hotas-set-up voor Flight Simulator. De ontwerpen om met een 3d-printer een hands on throttle-and-stick van een controller te maken, heeft hij gedeeld.

Sinds het verschijnen van Microsoft Flight Simulator zijn flightcontrollers en joysticks weer enorm in trek. Ze zijn zelfs zo populair, dat sommige modellen niet verkrijgbaar zijn en dat de prijzen zijn gestegen. Kuumeri heeft daar een originele oplossing voor: hij toverde zijn Xbox One-controller om in een hotas. Hij doet dat met 3d-geprinte onderdelen, die hij in Fusion 360 heeft gemaakt.

In een video geeft hij uitleg over het proces en op Reddit beantwoordt de maker vragen. De benodigde bestanden zijn op Thingiverse te downloaden, zodat iedereen met een 3d-printer aan de slag kan en zijn eigen controller kan veranderen in een flightcontroller. Dat werkt overigens alleen met Xbox One-controllers, het ontwerp is niet geschikt voor andere controllers.