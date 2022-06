YouTuber speelt Horizon Zero Dawn op GeForce GT 710 in 72p

Nee, dat is geen tikfout: om Horizon Zero Dawn enigszins speelbaar te maken op een GT 710, in ieder geval op het gebied van framerate, moest YouTuber zWORMz Gaming de renderingresolutie van Horizon Zero Dawn op de pc verlagen tot 128x72 pixels.

"Ik weet bijna zeker dat dit de render scale-optie is", zegt zWORMz voordat hij in het optiesmenu van 144 pixels in de hoogte naar 72 pixels gaat. Wie de beelden bekijkt, ziet meteen waarom: bij 144 pixels is de tekst op het scherm al onleesbaar, wat bij 72 pixels nog veel erger wordt. De optie is de allerlaagste die de game ondersteunt. "Het lijkt wel een Gameboy Advance-game, maar het ziet er oprecht best wel goed uit", vindt zWORMz. Hij vindt het daarnaast 'best wel speelbaar'; hij weet zelfs enkele kills te maken.

Om de game speelbaar te maken, is de extreem lage resolutie wel nodig. Zelfs met deze instelling draait de game met een gemiddelde fps van 19 en een 1% low van 14fps. Vergeleken met het gemiddelde van ongeveer 3fps op 1080p Ultra doet de game het echter ontzettend goed.

Al met al lijkt de kaart niet bepaald geschikt voor de game. Niet geheel verrassend werd hij ten tijde van zijn release al gezien als een geschikt onderdeel voor een htpc en niet voor een game-pc. De grafische kaart werd begin 2016 aangekondigd, heeft 192 CUDA-cores die draaien op 954MHz en standaard 2GB GDDR5-geheugen. Volgens Userbenchmark is de GTX 1060 6GB, de populairste kaart onder Steam-gebruikers, een overweldigende 1577 procent sneller dan de GT 710.