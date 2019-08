Red Dead Redemption 2-mod tovert westerngame om in vogelsimulator

Een YouTuber heeft het voor elkaar gekregen om Red Dead Redemption 2 zo aan te passen dat andere personages en dieren 'speelbaar' zijn. Dat maakt het mogelijk om als vogel de spelwereld te ontdekken.

Red Dead Redemption 2 staat bekend om zijn grootse spelwereld waarin ook kleine dingen tot in detail zijn uitgewerkt. Dat komt nog eens duidelijk tot zijn recht in de video's van jedijosh920, die player swap mods weet uit te voeren in de PlayStation 4-versie van de game. Daarmee is het mogelijk om de vogels in de game te besturen en bijvoorbeeld als arend, papegaai of aasgier de spelwereld te verkennen.

De video maakt de kleine details in Red Dead Redemption 2 goed zichtbaar, zoals de bewegingen van de veertjes en de geluiden van de vleugelslagen. Het lijkt er echter niet op dat consolegamers zelf de kans krijgen om als vogel het Amerika van 1899 te verkennen. Hoe jedijosh920 het voor elkaar krijgt om de game aan te passen is niet duidelijk. Hij zou met eigen moddingtools werken en niet van plan zijn om die vrij te geven. Mogelijk werkt hij met een testversie van de game.