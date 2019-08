International Space Station verdubbelt internetsnelheid naar 600Mbit/s

Het International Space Station krijgt een hogere internetsnelheid dan een gemiddeld Nederlandse huishouden. In het ruimtestation dat 400 kilometer boven de aarde vliegt kunnen astronauten binnenkort met 600Mbit/s downloaden en surfen.

De internetsnelheid in het ISS is met de snelheidsverhoging verdubbeld. Ter vergelijking: in 2019 is de gemiddelde snelheid van Nederlandse glasvezel 100,05Mbit/s. Het ruimtestation maakt via radiosignalen verbinding met de aarde. Dat gebeurt via een combinatie van satellieten genaamd de Tracking and Data Relay Satellites, en antennes op de grond. Die vormen samen het Space Network.

Het netwerk wordt gebruikt om berichten van en naar het ruimtestation en andere satellieten te sturen. De TDRS-satellieten zitten in een geosynchrone aardbaan op 35.000 kilometer hoogte. Die sturen de signalen door naar het grondstation dat op dat moment het dichtstbij is. Van daaruit wordt het radiosignaal omgezet naar een bericht, en via landlijnen naar bijvoorbeeld mission control gestuurd. Volgens NASA heeft de communicatie minder dan een seconde vertraging.

NASA heeft nu zowel de grondstations als het ruimtestation zelf van een upgrade voorzien. De grondstations hebben betere processors, nieuwe routers en interfaces, en 'andere apparatuur en software' gekregen. In het ISS zijn de softmodems vervangen. Ook zijn de fysieke kabels tussen de verschillende grondstations op bepaalde plekken vervangen.

NASA zegt dat een snelle verbinding 'de toewijding aan verkenningsmissies van hoge kwaliteit' aantoont. De verbetering is daarnaast ook een voorbereiding op de voorgestelde Lunar Gateway-missie. Dat ruimtestation moet rondom de maan gaan vliegen. Voor die missie is het ook nodig dat er meer data verwerkt kan worden, meldt het ruimteagentschap.