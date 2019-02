NASA wil meer Sojoez-stoelen kopen ondanks SpaceX- en Boeing-capsules voor ISS

De NASA overweegt om twee extra tickets te kopen bij zijn Russische evenknie Roscosmos. Deze twee stoelen moeten garanderen dat de NASA ook in de tweede helft van dit jaar en in 2020 toegang tot het ISS houdt. In de loop van dit jaar moeten SpaceX en Boeing deze rol overnemen.

De NASA meldt dat het overweegt om twee Russische stoelen in de Sojoez-raket te kopen. Daarmee wil de ruimtevaartorganisatie ervoor zorgen dat er in de herfst van dit jaar en in de lente van 2020 in ieder geval nog twee astronauten naar het International Space Station kunnen. Hoeveel geld deze extra stoelen gaan kosten is niet duidelijk, maar voorheen kostte een ticket 81 miljoen dollar.

Deze stap hangt samen met onzekerheid over de SpaceX Crew Dragon en Boeings Starliner. Beide bedrijven zijn volgens planning later dit jaar klaar voor het vervoer van astronauten van en naar het ISS, maar het is allerminst zeker of de huidige planning gehaald wordt. Op zijn vroegst op 2 maart zal een onbemande testvlucht met de Crew Dragon worden uitgevoerd, waarna SpaceX in juli klaar zou moeten zijn voor bemande vluchten. Boeing volgt in april of mei met de eerste onbemande testvlucht.

De laatste overeengekomen Sojoez-vlucht die de NASA heeft gekocht vindt plaats in juli. De NASA stelt dat eerdere ervaring aantoont dat er moeilijkheden aan het licht kunnen komen tijdens de testvluchten. Dat kan ertoe leiden dat er op termijn geen Amerikaanse astronauten meer in het ISS aanwezig zijn en dat wil de organisatie voorkomen door nu alvast extra stoelen veilig te stellen.