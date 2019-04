Boeing stelt onbemande testvlucht van ISS-capsule Starliner uit tot augustus

Boeing bevestigt dat het deze maand nog geen onbemande testvlucht met de Starliner naar het ISS zal uitvoeren. Deze vlucht had in april moeten plaatsvinden, in navolging van de onbemande testvlucht die SpaceX vorige maand met de alternatieve Crew Dragon-capsule uitvoerde.

Vorige maand kwamen er al berichten dat Boeing het schema van april niet zou halen en het Amerikaanse lucht- en ruimtevaartbedrijf heeft dit nu aan News 6 bevestigd. Deze eerste, officiële, onbemande testvlucht naar het ISS wordt uitgesteld naar ergens in augustus 'om onnodige schemadruk te vermijden', laat Boeing weten.

Boeing heeft in een e-mail laten weten dat het team dat aan de Starliner-capsule werkt, onlangs een aantal 'belangrijke, grote testmijlpalen' heeft bereikt in aanloop naar de eerste onbemande vlucht, maar voor een lancering die nog deze maand plaatsvindt, zou het te kort dag worden. De eerste bemande testvlucht moet nog wel dit jaar plaatsvinden, meldt het bedrijf.

Met het uitstel tot augustus creëert Boeing waarschijnlijk ook extra ruimte voor het testen van de abort engines. Deze vier vloeibarebrandstofmotoren zijn onderdeel van het belangrijke lanceerontsnappingssysteem, dat er bij een problematische lancering voor moet zorgen dat de ruimtecapsule zichzelf snel van de raket kan weglanceren om de bemanning in veiligheid te brengen. Deze test moet nog voor de lancering in augustus plaatsvinden.

Het bedrijf zegt daarnaast dat het uitstel bedoeld is om een 'belangrijke lancering voor de nationale veiligheid' niet te hinderen. Het gaat hierbij om het lanceerschema voor Cape Canaveral, waar een Atlas 5-raket in juni de vijfde zogeheten Advanced Extremely High Frequency-communicatiesatelliet van de Amerikaanse luchtmacht zal lanceren.

De Starliner is net als de Crew Dragon van SpaceX onderdeel van NASA's Commercial Crew-programma. Dit programma is bedoeld om niet langer afhankelijk van Rusland te zijn voor het bereiken van het ISS. SpaceX voerde een maand geleden een succesvolle testvlucht naar het ruimtestation uit, maar ook dit was nog een onbemande testvlucht. De eerste bemande Crew Dragon-vlucht moet nog volgen en gelet op het uitstel bij de Starliner ligt het voor de hand dat de VS voor het vervoeren van astronauten naar het ISS nog even van de Russische Sojoez afhankelijk blijft.