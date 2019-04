Laptops met Vaio-merknaam komen weer uit in Europa

Twee laptops die de Vaio-merknaam dragen, komen uit in een aantal Europese landen. De laptops worden gemaakt door een fabrikant uit Hongkong die een licentie heeft genomen op het gebruik van de voormalige Sony-merknaam.

De Vaio A12 heeft een 12,5"-scherm dat kan worden losgekoppeld en zodoende ook te gebruiken is als tablet. Er zit een zuinige processor uit de Intel Y-serie in. De Vaio SX14 is een normale laptop met een 14"-scherm en Intel Whiskey Lake-cpu's. In Duitsland wordt de A12 aangeboden voor prijzen vanaf 2299 euro en de SX14 kost vanaf 1999 euro.

Het Duitse bedrijf Trekstor importeert de laptos, blijkt uit de Europese Vaio-website die is opgezet. De laptops zijn via de site te koop in Duitsland, Denemarken, Oostenrijk, Zwitserland en Zweden. Of er ook plannen zijn om de Vaio-laptops naar de Benelux te brengen, is niet bekend.

Op de website is geen verwijzing te zien naar de daadwerkelijke fabrikant; er staat dat het gaat om laptops die het Vaio-merk met toestemming van de Vaio Corporation gebruiken. De laptops die nu in Europa uitkomen, lijken echter veel op de Vaio-modellen die Tweakers aantrof op de Computex-beurs vorig jaar in Taiwan. Daar beek fabrikant Nextsgo uit Hongkong achter te zitten. Eind maart kondigde Nextsgo nieuwe Vaio-laptops aan in Maleisië, blijkt uit een verslag van KLGadgetGuy. Daaronder zijn de modellen die nu in Europa uitkomen.

Vaio was oorspronkelijk de merknaam die Sony gebruikte voor zijn laptops. In 2014 stopte Sony met het maken van laptops en werd de naam verkocht aan Japan Industrial Partners. Dat bedrijf beheert de merknaam en geeft licenties uit aan fabrikanten voor het gebruik van de naam. In de afgelopen jaren werden Vaio-laptops wel in Azië verkocht, maar waren ze niet in Europa beschikbaar.