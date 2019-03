SpaceX stuurt met succes onbemande Crew Dragon-capsule richting ISS

SpaceX heeft met succes zijn Falcon 9-raket met Crew Dragon-capsule gelanceerd vanaf Amerikaans grondgebied. De raket is zonder bemanning onderweg naar het ISS. Dit is een testvlucht om te kijken of deze opstelling de Sojoez-capsules van de Russen kan vervangen.

De raket is om 8:49 Nederlandse tijd zo goed als volgens planning gelanceerd vanaf het platform van het Kennedy Space Center in Florida. Naar verwachting duurt het 27 uur voordat de raket bij het ISS aankomt, waarna volautomatisch de Crew Dragon-capsule zal koppelen met het ISS en er een inspectie uitgevoerd wordt door de drie in het ruimtestation aanwezige astronauten. De capsule heeft ongeveer 181 kilogram aan vracht aan boord en een dummy, genaamd Ripley, gekleed in een SpaceX-ruimtepak. Dit om een werkelijke bemande vlucht te na te bootsen.

Ondertussen is de Falcon 9-raket van SpaceX ook weer met succes teruggebracht naar de aarde. Deze maakte na de lancering een succesvolle landing op het in zee drijvende platform Of Course I Still Love You. Deze raket kan weer opnieuw gebruikt worden.

De Russische Sojoez-capsule is momenteel de enige manier om het ISS te bereiken met personeel en vracht. Dat is al sinds 2011 zo, toen de VS besloot het Space Shuttle-programma stop te zetten. Het gebruik van de Sojoez is echter een aardige kostenpost voor de VS aan het worden, wat een van de redenen is voor het onderzoeken van dit alternatief. Tweakers heeft over deze missie een achtergrondverhaal geschreven.