Microsoft beëindigt ondersteuning apps en diensten Microsoft Band-wearable

Op 31 mei worden de apps en diensten rondom de Microsoft Band stopgezet. Gebruikers kunnen daarna de Band nog maar in beperkte mate gebruiken en na een reset is het apparaat geheel onbruikbaar. Microsoft geeft gebruikers wel hun geld terug, onder bepaalde voorwaarden.

Microsoft zet zijn achterliggende Health Dashboard stop, waardoor de Band straks niet meer werkt. Gebruikers hebben tot 31 mei de tijd om hun data te downloaden van de Health Dashboard-website, waarna het verwijderd wordt. Wie een fabrieksreset uitvoert op de Band na 31 mei, kan het apparaat niet meer gebruiken, benadrukt Microsoft.

Daarna zullen ook de iOS-, Windows- en Android-apps niet meer werken, zegt de Windows-maker. Deze apps worden natuurlijk niet op afstand verwijderd van de telefoons van gebruikers en kunnen ook altijd van elders gedownload en gesideload worden, dus wellicht vallen de apps stiekem in meerdere of mindere mate alsnog te gebruiken.

Volgens Microsoft kunnen gebruikers na de stop nog wel hun gezondheidsinformatie, lichamelijke activiteiten en slaap in kaart brengen en ook nog alarmen zetten. "Mogelijkheden die door de cloud of de app geboden worden, zullen niet meer werken", stelt het bedrijf op de support-pagina.

Microsoft biedt voor de Band 1 een teruggave van 79,99 dollar en voor de Band 2 is dat 175 dollar. De voorwaarden daarvoor zijn dat het apparaat nog onder de limited warranty valt of dat gebruikers de Band hebben gedragen en een sync hebben uitgevoerd tussen 1 december 2018 en 1 maart 2019, waardoor Microsoft ze als actieve gebruiker beschouwt. Verkiesbare gebruikers krijgen een e-mail met instructies voor de teruggave. Tweakers heeft aan Microsoft gevraagd of dit aanbod ook geldt voor gebruikers in de Benelux, dit antwoord wordt eventueel later toegevoegd.