Marktonderzoek: overschatting vraag gpu's zorgt voor overschotten bij makers

De makers van discrete gpu's, zitten volgens analisten met overschotten aan videokaarten. "De vraag naar add-in boards was vroeg in 2018 lager dan het aanbod, waardoor makers nu met een teveel aan inventaris zitten", schrijft marktonderzoeksbureau Jon Peddie Research.

Jon Peddie Research stelt dat dit de verkoopcijfers van het vierde kwartaal van 2018 hebben beïnvloed en dat die invloed ook te zien zal zijn in het eerste en tweede kwartaal van 2019. Ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017 namen gpu-leveringen af met 2,65 procent. AMD leverde 6,8 procent leveringen in, Nvidia 7,6 procent en Intel 0,7 procent. Op het gebied van marktaandeel levert in dat vierde kwartaal AMD 0,6 procent in, Nvidia 0,82 procent en Intel haalt juist 1,4 procent marktaandeel binnen.

Normaal gesproken blijven leveringen in het vierde kwartaal gelijk of nemen ze toe. Een daling van 2,65 procent is dus ver onder het tienjarige gemiddelde voor vierde kwartalen, dat op een toename van 11,59 procent staat.

Daarnaast is de totale hoeveelheid gpu-leveringen in het hele jaar 2018 met 3,3 procent afgenomen ten opzichte van 2017. Als alleen gekeken wordt naar desktop-gpu's, dan is een daling van 20 procent te zien. Notebook-gpu-leveringen namen van 2017 op 2018 juist toe met 8 procent. Opvallend is dat hoewel gpu-leveringen daalden, pc-verkopen met 1,61 procent toenamen.

Ook uit de kwartaalcijfers van Nvidia bleek dat leveringen afnemen, hoogstwaarschijnlijk vanwege de terugvallende populariteit van cryptomining met videokaarten.