Gerucht: Nvidia GTX 1660 komt uit op 15 maart en GTX 1650 volgt op 30 april

Volgens de Taiwanese krant DigiTimes brengt Nvidia op 15 maart de GTX 1660-videokaart uit voor 229 dollar. Op 30 april zou een GTX 1650-variant voor 179 dollar volgen. De twee kaarten vallen onder de 279 dollar kostende GTX 1660 Ti die onlangs uitkwam.

Volgens de bronnen van DigiTimes zou Nvidia met de uitbreidingen in het lagere segment zijn omzet weer willen opschroeven. Ook zouden de kaarten bedoeld zijn om het marktaandeel van AMD naar beneden te brengen tot 25 of 20 procent.

Er gaan al langere tijd geruchten over de komst van de GTX 1660 en de GTX 1650. Zo wist HardOCP eind januari al te vertellen dat de kaarten eraan komen, die website noemde destijds dezelfde prijzen als DigiTimes nu doet. Ook voorspelde HardOCP toen de komst van de GTX 1660 Ti voor 279 dollar, wat juist bleek te zijn.

Vermoedelijk is de GTX 1660 gebaseerd op dezelfde TU116-gpu als de Ti-versie, maar gaat het om een variant met minder cudacores en mogelijk ook minder of langzamer geheugen. De GTX 1650 is vermoedelijk gebaseerd op een kleinere TU117-gpu.

Waarschijnlijk vallen de europrijzen inclusief btw van de nieuwe kaarten hoger uit dan de genoemde dollarprijzen zonder belastingen. De GTX 1660 Ti die volgens Nvidia te koop is vanaf 279 dollar, staat momenteel in de Pricewatch vanaf 293 euro.