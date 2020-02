Palit komt met passief gekoelde GeForce GTX 1650

Videokaartfabrikant Palit komt met een passief gekoelde Nvidia GeForce 1650 KalmX. Het is de nieuwe krachtigste passief gekoelde retail-kaart op de markt. De vorige krachtigste passief gekoelde kaart was een GTX 1050 Ti, ook van Palit.

Wegens de passieve koeling kan wel gesteld worden dat Palit conservatief is geweest met de kaart. Hij draait op een baseclock van 1485MHz en een boostclock van 1665MHz, wat gelijk is aan het referentiemodel van Nvidia zelf. Zoals gebruikelijk in een 1650 heeft de kaart 4GB vram aan boord. De beelduitvoer van de kaart gaat via twee DisplayPort 1.4a-poorten en een enkele hdmi 2.0b-poort.

Zoals het merendeel van de GTX 1650-kaarten op de markt, behoeft deze Palit GeForce GTX 1650 KalmX geen aanvullende energietoevoer vanuit de voeding. Wat via het moederbord binnenkomt, is genoeg. De tdp is 75 Watt.

De koeling van de kaart neemt twee slots in beslag, maar op de foto's is wel te zien dat de heatsink binnenin de kast niet boven deze twee slots uitsteekt. De heatsink is zowel langer als breder dan het pcb. De warmte wordt vanaf de gpu, en mogelijk ook het vram en de vrm's, afgevoerd via twee heatpipes. De afmetingen komen uit op 178x138x38mm.

Voor tweakers die azen op een volledig stille computer, is deze videokaart mogelijk een goede koop. Het kan echter blijken dat het geluid van een ventilator onderliggende coil whine van de pc maskeerde, wat wellicht een vervelender geluid is dan een ventilator op een laag toerental. Palit heeft nog geen prijs of releasedatum bekendgemaakt voor de kaart.