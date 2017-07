Nvidia voegt DX12-ondersteuning toe aan GeForce GTX 400- en 500-videokaarten

Nvidia's nieuwste GeForce-driver blijkt DX12-ondersteuning te bevatten voor videokaarten op basis van de Fermi-architectuur. Het gaat om videokaarten in de GTX 400- en 500-series, die tussen 2010 en 2012 zijn verschenen.

Dat de oude GeForce-kaarten nu overweg kunnen met de api werd ontdekt door gebruikers van het Guru3D-forum. De ondersteuning is toegevoegd in driverversie 384.76, die vorige week donderdag is uitgebracht. Aanvankelijk beloofde Nvidia al in 2015 dat Fermi-kaarten ondersteuning voor de api zouden krijgen. Toen DX12 twee jaar geleden beschikbaar kwam, bleek ondersteuning voor de GeForce-kaarten op basis van de Fermi-architectuur echter niet te zijn meegenomen in de drivers.

Tot nu toe konden de GeForce GTX 400- en 500-kaarten niet overweg met DX12. Nu dat wel het geval is, kunnen ook games gespeeld worden die niet met oudere api's overweg kunnen. Onder andere Forza Horizon 3 werkt alleen met DirectX 12.

De Fermi-architectuur werd in april 2010 geïntroduceerd en is voor het eerst gebruikt in de GTX 480. Aan het eind van datzelfde jaar kwam Nvidia met de snellere GTX 580, op basis van dezelfde architectuur. Alle kaarten in de GeForce GTX 400- en 500-series, die tussen 2010 en 2012 verschenen, zijn gebaseerd op Fermi. Kaarten uit de GTX 600-serie en nieuwer, hadden al DX12-ondersteuning.