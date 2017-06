Ondersteuning Vulkan-api komt na uitstel eind juli beschikbaar in CryEngine 5.4

Crytek heeft bekendgemaakt dat versie 5.4 van de CryEngine ondersteuning krijgt voor de Vulkan-api. De nieuwe versie moet eind juli klaar zijn. Vulkan-ondersteuning was aanvankelijk gepland voor november vorig jaar.

Crytek meldt dat delen van de Vulkan-implementatie al te zien zijn in de code op Github, maar dat deze nog niet actief is. De ontwikkelaars voeren nog verbeteringen door om de software stabiel te krijgen voor de release eind juli. In september vorig jaar kondigde Crytek de komst van ondersteuning voor de Vulkan-api aan. Het plan was dat de ondersteuning er al in versie 5.3 zou komen, maar dat bleek onhaalbaar.

Vulkan is een grafische api die grotendeels gebaseerd is op AMD's Mantle. Net als Mantle en DirectX 12 is deze api gemaakt om minder overhead te hebben dan andere api's, zoals OpenGL en oudere versies van DirectX. Onder meer pc-games en mobiele Android-games kunnen Vulkan gebruiken.

Uit de roadmap van Crytek blijkt dat ondersteuning voor multi-gpu in DX12 beschikbaar zal zijn in CryEngine 5.5, de versie die in augustus uit moet komen. Aanvankelijk was ondersteuning hiervoor gepland in februari van dit jaar. Bij multi-gpu in DX12 kan de software de rekenkracht combineren van verschillende gpu's, zonder dat deze in een crossfire- of sli-opstelling zijn geplaatst.