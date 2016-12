Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 27 december 2016 12:42, 27 reacties • Feedback

De minister-president van Turkije, Binali Yıldırım, claimt dat gamebedrijf Crytek 500 miljoen dollar in een vestiging in Turkije gaat investeren. De mededeling komt een week nadat bekend werd dat Crytek een omvangrijke reorganisatie doorvoert.

Yıldırım noemt Crytek niet bij naam, maar uit zijn bewoordingen is duidelijk dat het om het betreffende bedrijf gaat. "Er is een man uit Giresun die in Duitsland leeft en die een van de leiders van de game-industrie is. Zij komen en gaan in Turkije investeren", sprak hij volgens Hard Avenue, dat een video met de uitspraken bijvoegt.

Crytek werd in 1999 in Duitsland opgericht door drie Turkse broers uit Giresun: Cevat, Avni, en Faruk Yerli. Het nieuws over de investering van 500 miljoen dollar in Turkije is opvallend aangezien Crytek vorige week nog bekendmaakte dat het zijn studio in Istanboel juist gaat sluiten, net als die in Boedapest, Sofia, Seoel, Sjanghai. Het bedrijf wil zich richten op de studio's in Frankfurt en Kiev.

Aanvankelijk schreef Hard Avenue dat Crytek een investering van een half miljoen dollar van de Turkse overheid kreeg, die dan gebruikt kan worden om de studio in Turkije open te houden, maar volgens Crytek Instanbul klopt dit niet. Waar de beoogde 500 miljoen vandaan komt die volgens Yıldırım in de Turkse vestiging geïnvesteerd gaan worden, is niet bekend.

Crytek zit al een tijd in financieel zwaar weer en recentelijk waren er berichten over achterstallige betalingen en het niet of te laat uitkeren van lonen. Het bedrijf kreeg bekendheid met de Crysis-serie en ontvangt geld via licentie-overeenkomsten voor de CryEngine. De afgelopen jaren richt het bedrijf zich met name op vr-games, zoals The Climb voor de Oculus Rift en Robinson The Journey voor de PlayStation VR.