Sega heeft de Bulgaarse gamestudio Crytek Black Sea overgenomen. De studio, waar zestig man werken, gaat onder de Japanse uitgever verder onder de naam Creative Assembly Sofia. Aan welke games de studio gaat werken is niet bekend.

Crytek Black Sea werkte voorheen aan de moba-game Arena of Fate. De Bulgaarse studio was een van de vijf Crytek-studio's die zijn deuren moest sluiten als gevolg van de financiële problemen bij het moederbedrijf. De studio is nu overgenomen en gaat onderdeel uitmaken van Creative Assembly onder het moederbedrijf Sega.

Door de komst van de studio met zestig man, groeit het aantal medewerkers van het Britse Creative Assembly naar vijfhonderd medewerkers, meldt Gamesindustry.biz. Creative Assembly Sofia gaat volgens de site aan een aantal onaangekondigde projecten werken. Welke dat zijn is niet bekend. De bekendste gamereeks van Creative Assembly is de Total War-serie.

Er gaan al een tijd geruchten over een vervolg op Total War: Warhammer en een omvangrijke nieuwe 'historische' Total War-game.