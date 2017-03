Door Sander van Voorst, dinsdag 7 maart 2017 08:30, 25 reacties • Feedback

Sonos heeft een nieuwe speaker onder de naam Playbase aangekondigd. Het is de bedoeling dat het apparaat onder een tv wordt geplaatst, die bijvoorbeeld op een meubel staat. De speaker kan draadloos verbinding maken, net als de voorgaande Playbar.

In de aankondiging meldt Sonos dat de Playbase voortkomt uit het feit dat de meeste gebruikers de tv niet aan de muur hebben hangen. Daardoor zou de voorganger, de Playbar, maar interessant zijn voor een kleine groep gebruikers. De nieuwe speaker heeft een hoogte van 58mm en beschikt over tien drivers, waarvan zes midrange, drie tweeters en een woofer.

Daarnaast zijn er twee bedrade aansluitingen aanwezig: een voor stroom en de ander voor een optische audioverbinding. Er kan bovendien draadloos verbinding worden gemaakt met het Sonos-thuisnetwerk, waardoor de speaker te gebruiken is met verschillende diensten. Later in het jaar moet ondersteuning toegevoegd worden voor spraakbesturing door middel van een Alexa-apparaat.

De speaker komt wereldwijd beschikbaar op 4 april en kan daarvoor door bestaande Sonos-gebruikers vooruitbesteld worden. Het apparaat is beschikbaar in zwart en wit. De prijs is 700 dollar; een europrijs is nog niet bekendgemaakt door de Amerikaanse fabrikant. De prijs was samen met een aantal afbeeldingen al eerder bekend geworden.