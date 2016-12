Door Sander van Voorst, vrijdag 30 december 2016 15:38, 9 reacties • Feedback

Sinds vrijdag melden verschillende Sonos-gebruikers dat zij hun wekkers niet meer uit kunnen zetten nadat deze zijn afgegaan. Sonos zegt op de hoogte te zijn van het probleem en aan een oplossing te werken.

In een bericht op het Sonos-forum zegt een medewerker dat de voorlopige oplossing voor het probleem bestaat uit het verwijderen van alle aangemaakte wekkers in de Sonos-app. Hoewel verschillende gebruikers melding maken van het probleem, is het onduidelijk hoeveel mensen precies last hebben van het verschijnsel.

De medewerker meldt dat het bericht een update zal krijgen zodra er meer informatie beschikbaar is. Op het moment van schrijven is het nog onduidelijk wat de precieze oorzaak van het probleem is. Verschillende gebruikers zeggen dat de app de wekkers start die voor zaterdag en zondag zijn aangemaakt, waardoor er mogelijk een verband met de datum bestaat.