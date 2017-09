Gebruikers melden problemen met wekkerapp in Android Oreo

Verschillende gebruikers van Nexus- en Pixel-telefoons die de Android Oreo-update hebben ontvangen, klagen dat de wekkerapp sindsdien niet meer betrouwbaar werkt. De wekker zou in sommige gevallen helemaal niet meer afgaan.

De klachten lopen binnen op de Google Play Store, waar gebruikers aangeven dat wanneer de wekker afgaat, de app zichzelf onmiddellijk afsluit. Ook op Reddit klagen gebruikers dat de app niet goed werkt op hun Pixel-telefoons.

Een lezer van Android Police stuurde een e-mail naar de website, waarin hij uitlegt dat wanneer hij een wekker zet over minder dan een uur, deze het soms doet. Wekkers die verder in de toekomst worden gezet, werken echter niet.

Aangezien Google nog niet op het probleem heeft gereageerd, is het niet bekend wat de oorzaak van het probleem is en wanneer het is opgelost. Gebruikers die Android 8 op hun telefoon hebben draaien, kunnen mogelijk beter terugvallen op een wekkerapp van een derde partij.