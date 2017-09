Twitter test lichtere versie van Android-app

Twitter heeft een lichtere versie van zijn mobiele app gemaakt, genaamd Twitter Lite. De versie wordt momenteel getest in de Filipijnen en is bedoeld voor gebruikers met een trage internetverbinding en een goedkope smartphone.

Nadat er verschillende Twitter-berichten verschenen die het bestaan van de app bekendmaakten, heeft TechCrunch contact opgenomen met een woordvoerder van het sociale medium. De woordvoerder vertelt dat het nog om een experiment gaat, om te bekijken hoeveel levensvatbaarheid een dergelijke app heeft.

De test wordt in de Filipijnen gehouden, omdat daar mobiele dataverbindingen traag en duur zijn en veel gebruikers een telefoon met weinig opslag gebruiken. De app werkt op toestellen met Android 5.0 of nieuwer en kan overweg met 2G- of 3G-netwerken. Hij heeft de meeste essentiële functies van de volwaardige app, maar is kleiner dan 1MB en verbruikt 70 procent minder data. Het is nog niet zeker voor hoeverre hij ook in andere landen beschikbaar komt.

Twitter is niet het eerste grote sociale medium dat met een lichtere versie van zijn mobiele app komt. Een jaar geleden introduceerde YouTube de app YouTube Go, die het offline delen van video's ondersteunt. Verder kwam Facebook met Messenger Lite, een versie van de Messenger-app die beter kan draaien op minder snelle smartphones. Ook heeft het bedrijf een Lite-versie van de Facebook-app gemaakt. Facebook heeft zijn Lite-apps later ook in de Benelux uitgebracht, maar YouTube Go is hier nog niet de verkrijgen.