Beveiligingsteam van Adobe publiceert per ongeluk persoonlijke PGP-sleutel

Een medewerker van het beveiligingsteam van Adobe heeft per ongeluk op de blogpagina van het bedrijf zowel de publieke als de persoonlijke PGP-sleutel van de e-mailaccount van het team gepubliceerd. De sleutel is inmiddels weer verwijderd.

De per ongeluk gepubliceerde sleutel werd ontdekt door programmeur Juhu Nurminen, die er melding van maakte op zijn Twitter-pagina. Bij het bericht heeft hij enkele screenshots geplaatst, die aantonen dat het inderdaad om een persoonlijke sleutel gaat die behoort tot het e-mailadres van het Adobe-beveiligingsteam.

ArsTechnica speculeert dat een medewerker bij het exporteren van de sleutel per ongeluk op 'all' geklikt heeft, in plaats van 'public', wat ervoor zorgde dat zowel de publieke als de persoonlijke sleutel werden geëxporteerd. Vervolgens zou hij zonder deze fout doorgehad te hebben de beide sleutels in de blogpost geplakt hebben.

PGP, wat staat voor Pretty Good Privacy, is een encryptiemethode die zich kenmerkt door de bijzonder lange sleutels die gebruikt worden, wat door sommige mensen als onhandig wordt beschouwd. Adobe heeft inmiddels de blogpost verwijderd en een nieuwe blogpost aangemaakt waarin alleen de publieke sleutel te zien is.