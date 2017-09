Tencent stopt met Windows Mobile-ondersteuning van WeChat

WeChat biedt niet langer ondersteuning voor Windows Mobile-telefoons. Daarmee verliest het platform de beschikking over een van de belangrijkste apps in China. Gebruikers die in willen loggen op de app, krijgen een foutmelding.

Verschillende websites, zoals MSPoweruser, melden dat de app nog wel in de Store te vinden is, maar het niet meer mogelijk is om in te loggen of een nieuwe account aan te maken. Gebruikers krijgen foutmelding waarin het advies wordt gegeven om een Android- of iOS-apparaat aan te schaffen, omdat Windows Phone niet meer wordt ondersteund.

Met het verlies van WeChat raakt Windows Mobile een belangrijke app kwijt. Het is een van de meestgebruikte apps in China en heeft brede functionaliteit. Zo heeft de app verschillende Facebook-achtige sociale functies, maar kan hij ook gebruikt worden om rekeningen te betalen en geld over te maken.

Tencent, de ontwikkelaar van de app, had al eerder aangegeven dat het bedrijf geen Windows 10 Mobile-versie zou maken van de app. Het bedrijf was teleurgesteld met de afnemende inzet in het platform door Microsoft en zag het marktaandeel snel afnemen. Daarom was er enkel nog een Windows Phone-versie beschikbaar, die weliswaar wel op Windows 10-telefoons geïnstalleerd kon worden, maar sinds de beëindiging van de ondersteuning van Windows Phone 8.1 door Microsoft, geen lang leven meer voor zich had.