Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 23 mei 2017 10:52

Submitter: m24

ABN Amro waarschuwt gebruikers dat zijn app voor Windows Phone vanaf juni niet meer te gebruiken is. Vanaf dat moment zijn iOS en Android de enige twee besturingssystemen die de bank nog ondersteunt met een app.

Volgens ABN Amro is de Windows Phone-app verouderd. Waar de bank de app voor iOS en Android regelmatig bijwerkt met updates, claimt de bank dit niet te kunnen voor Microsofts mobiele besturingssysteem. "In de nieuwste versies van de app houden we rekening met nieuwe technische mogelijkheden van iOS en Android. Deze mogelijkheden kunnen we u helaas niet bieden voor Windows Phone."

Wie de app voor mobiel bankieren van de ABN Amro wil blijven gebruiken, moet overstappen naar iOS of Android, volgens de bank 'de twee meestgebruikte besturingssystemen'. Als alternatief wijst het bedrijf gebruikers door naar internetbankieren via de site.

ING heeft nog wel een app voor Windows Phone, maar gebruikers klagen dat de functionaliteit achterloopt op die van Android en iOS. Ook de Rabobank heeft nog een app voor Windows Phone.