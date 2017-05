Door Joris Jansen, dinsdag 23 mei 2017 11:49, 32 reacties • Feedback

PayPal heeft de muziekstreamingdienst Pandora aangeklaagd wegens de gelijkenissen tussen de logo's van beide bedrijven. Volgens Paypal heeft Pandora zijn logo op dat van PayPal laten lijken om gebruik te maken van de bekendheid en populariteit van het PayPal-logo.

PayPal beweert in de aanklacht dat het niet goed gaat met Pandora en dat het daarom het logo heeft veranderd en bewust op het logo van PayPal heeft laten lijken. "Pandora heeft het logo gelanceerd in een poging om serieuze commerciële uitdagingen het hoofd te kunnen bieden die het voortbestaan van Pandora bedreigen. Als een muziekstreamingdienst die vooral bekendstaat om zijn gratis service heeft Pandora geen logisch pad naar winstgevendheid. Ook kampt het bedrijf met overweldigende concurrentie van Spotify, Apple Music, Amazon Music en andere bedrijven. Tegen deze achtergrond heeft Pandora zijn eerdere logo ingeruild voor een logo dat lijkt op dat van PayPal, in een poging om mee te kunnen met de concurrentie." PayPal wil dat de rechter Pandora dwingt te stoppen met het gebruik van het logo.

Links:PayPal-logo, rechts: nieuw Pandora-logo, rechtsboven: oud Pandora-logo

Voorheen gebruikte Pandora een logo met een ander design, waarbij de 'P' werd gepresenteerd in een vierkant met daarin de tekst 'Pandora'. Het nieuwe Pandora-logo werd vorig jaar oktober geïntroduceerd en lijkt volgens PayPal in de kern sterk op zijn logo. Allerlei mensen maakten melding van verwarring ten aanzien van de beide logo's, waarbij gebruikers nogal eens per abuis de app van PayPal openden in plaats van die van Pandora en andersom. In de dagvaarding laat PayPal een aantal tweets zien van gebruikers die in verwarring waren toen het nieuwe Pandora-logo in oktober werd doorgevoerd. Er werd zelfs gespeculeerd dat PayPal Pandora zou hebben gekocht.