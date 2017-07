Overwatch League-logo wordt wellicht aangepast wegens gelijkenis MLB-logo

Het logo van Overwatch League moet misschien worden aangepast. De Major League Baseball, de organisatie van het Amerikaanse professionele honkbal, heeft geen goedkeuring gegeven en overweegt definitief bezwaar in te dienen tegen het logo van de e-sportscompetitie van Overwatch.

Zodra een handelsmerk wordt goedgekeurd door het Amerikaanse bureau dat aanvragen voor handelsmerken en patenten beoordeelt, wordt het gepubliceerd in een wekelijkse nieuwsbrief. Andere partijen die zich willen verzetten tegen goedkeuring, kunnen tot dertig dagen na de publicatie bezwaar aantekenen. De MLB heeft dat eind april op de valreep gedaan.

Daarmee heeft de MLB aangegeven meer tijd nodig te hebben om te beslissen of het logo van de Overwatch League volgens hem te veel gelijkenissen vertoont met het eigen MLB-logo. Het bureau keurde de verlenging binnen een dag goed; op 26 juli verloopt de nieuwe deadline voor de MLB. Vooralsnog heeft de honkbalorganisatie geen nieuw definitief bezwaar ingediend. Blizzard moet het Overwatch League-logo eventueel aanpassen als het bureau oordeelt dat er verwarring bij consumenten kan optreden.

Beide logo's kenmerken zich door een tweekleurig ontwerp, dat wordt gescheiden door een wit silhouet van een sporter. Bij het MLB-logo is dat een honkballer, bij het Overwatch League-logo is het de hero Tracer. Beide figuren kijken dezelfde kant op. Bovendien staat de naam van beide competities in tekst onder de logo's.

Enkele dagen geleden heeft Uitgever Activision Blizzard de eerste deelnemers van de Overwatch League bekendgemaakt. De competitie wordt opgezet als de grote Amerikaanse sporten, waarbij de deelnemende teams een bepaalde stad vertegenwoordigen. Ook steden buiten de Verenigde Staten doen mee. Het eerste seizoen van de Overwatch League moet later dit jaar van start gaan.