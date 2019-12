Honkbalspel MLB The Show komt voor het eerst ook naar andere consoles

De franchise MLB The Show komt naast de PlayStation ook naar andere consoleplatformen. Dat gebeurt op zijn vroegst pas in 2021. Welke platformen dat zijn is nog niet bekend. De gameserie is sinds het begin van zijn levensduur, in 1997, exclusief voor het Sony-platform geweest.

De bekendmaking van de platformen waarop de game verschijnt volgt 'op een later moment', zeggen de ontwikkelaars. Aangezien de tekst spreekt over meerdere consoleplatformen, is het wel aannemelijk dat het gaat om de twee grootste spelers naast Sony: Nintendo met de Switch, en Microsoft met de Xbox One.

MLB The Show, waarvan de nieuwste titel simpelweg MLB The Show 19 heet, concurreert voornamelijk met RBI Baseball. Die game is er voor alledrie de grote consoleplatformen. Verder is er Out Of The Park Baseball, voor Windows, macOS en Linux. Deze heeft ook een officiële MLB-licentie, maar deze game belicht meer de managementzijde dan de daadwerkelijke sport.