Round-up games lente 2020

Voor wie thuis is in horrorgames en het prettig vindt om op een gemiddelde zaterdagmiddag lekker wat zombies over de kling te jagen, is Resident Evil een bijna heilige naam. De langlopende spelserie staat synoniem voor veel elementen die we door de jaren heen in allerlei enge games voorbij hebben zien komen. Veel van die games liggen echter al vrij ruim in het verleden en anno 2020 kan dat eigenlijk maar één ding betekenen: tijd voor een opgepoetste versie van Resident Evil 3: Nemesis, dat voor deze heruitgave simpelweg Resident Evil 3 is genoemd.

Titel Resident Evil 3 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Prijs € 59,99

Voor we op de inhoud ingaan, is hier een kleine ontboezeming op zijn plaats. Wij hadden Resident Evil 3: Nemesis nooit eerder gespeeld en beleefden dit avontuur in Raccoon City nu dus voor het eerst. Dat maakt voor ons de vergelijking met het in 1999 verschenen origineel natuurlijk lastig. Tegelijk is het ook wel weer mooi dat we deze game als een nieuw spel kunnen beoordelen, zonder enige voedingsbodem van nostalgie. Resident Evil 3 laat namelijk heus wel zien dat de basis verouderd is, maar het doet ook veel dingen behoorlijk goed. En dat maakt het al met al een heel lekkere zombie-survival-game, ook in 2020.

Jill en Carlos

De game draait om Jill Valentine, een voormalig agent van de Special Tactics And Rescue Service (STARS). Het gaat faliekant mis in Raccoon City als blijkt dat de geheimzinnige Umbrella Corporation een biologisch wapen heeft ontwikkeld. Dat wapen staat aan het begin van de game bij Jill voor de deur. Het wapen is een flink uit de kluiten gewassen monster dat het om de een of andere reden voorzien heeft op Jill. Daarmee is de rode draad voor de game bepaald: Jill vlucht, en het monster, Jills nemesis dus, jaagt. Jill wordt geholpen door een aantal leden van de Umbrella Biohazard Countermeasure Service (UBCS), het team dat door Umbrella zelf wordt gestuurd als het mis gaat met een van de biologische uitvindingen. Tikje aan de late kant misschien, maar goed: je kunt ze er maar bij hebben. Ze staan hun mannetje, zeker ook omdat jij als speler van tijd tot tijd een stuk van de game speelt met Carlos Oliveira, die onderdeel uitmaakt van de UBCS.

Al snel komen Jill en Carlos erachter dat Umbrella werkte aan een vaccin voor het T-virus dat verantwoordelijk is voor de zombie-uitbraak die Raccoon City teistert. Of dit ook de Nemesis gaat stoppen is niet duidelijk, maar dat veel mensen het vaccin kunnen gebruiken, is helder. Dat vaccin bemachtigen is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Jill en Carlos moeten in Umbrella zien te komen, wat lastiger is gezegd dan gedaan bij een door zombies overlopen stad. Dan komt ook nog eens de Nemesis regelmatig om de hoek kijken, waar Jill dan weer aan moet zien te ontsnappen.

De aanwezigheid van de Nemesis zorgt voor een apart, maar lekker soort spanning. Op enkele veilige locaties na, waar je de game kunt opslaan en spullen in een krat kunt bewaren, ligt er in potentie altijd gevaar op de loer. Op elk moment kunnen er zombies tevoorschijn komen, overal kan de Nemesis ineens weer voor je staan of kan een ander weird monster je het leven zuur komen maken. We stellen ons zo voor dat dat effect een heel stuk minder is als je het origineel goed kent en de momenten niet als een verrassing komen, maar wij waren doorlopend op onze hoede. Dat is meteen ook het sterkste element van Resident Evil 3. De altijd aanwezige spanning is eigenlijk helemaal niet lekker, maar wel precies wat je zoekt in een game als deze.

Pittige game

Wat je ook zoekt, is actie. Die zombies gaan zichzelf niet uitschakelen, dat zul jij moeten doen. En mocht je in Resident Evil 3 een wat standaard moeilijkheidsgraad verwachten, dan kom je bedrogen uit. Dit is een behoorlijk pittige game. Jill en Carlos zijn bepaald niet onkwetsbaar. Met drie of vier happen van zombies lig je, en dan kun je terug naar je laatste save of het laatste auto-save-moment. De moeilijkheid zit hem mede in de beperkte voorraad kogels die je hebt. Je kunt her en der wel kogels vinden, of ze maken met gunpowder, maar dat levert nog steeds geen grote voorraad op. Daar komt bij dat schoten met je normale pistool niet heel veel uithalen als je geen headshots maakt. Later krijg je andere wapens, die wat meer schade aanrichten en dus belangrijk zijn, maar ook daarvan is de ammo schaars. Overleven betekent dan ook lang niet altijd vechten. Soms is er geen andere optie dan rennen en hopen dat je ergens ammunitie vindt.

Als dat iets te intens klinkt, dan is er de optie om de game wat makkelijker te maken. Kies je voor deze optie - die overigens onomkeerbaar is en dus de rest van het spel in stand blijft - dan krijg je direct meer ruimte in je tas voor spullen, en een gratis machinegeweer. Bovendien zullen vijanden vanaf dan net wat sneller neergaan, terwijl jijzelf meer kunt hebben en ook automatisch ietsje herstelt van schade. Dit maakt het allemaal duidelijk makkelijker, en de stap is best groot. Jammer, want gevoelsmatig mist Resident Evil 3 een tussenstap tussen de best pittige normale moeilijkheidsgraad en de echt flink makkelijkere modus die daar onder zit.

Gelukkig is Resident Evil 3 ook in deze makkelijkere variant nog vermakelijk genoeg. Zeker als de monsters gekker en talrijker worden, prijs je jezelf misschien wel gelukkig dat je de switch hebt gemaakt - of je bent extra trots op jezelf als het niet nodig bleek. Hoe dan ook, ergens tussen de acht en veertien uur - afhankelijk van hoe vaak je doodgaat en hoe moeilijk je het jezelf maakt - komt het ritje in Raccoon City zo'n beetje op zijn einde. Wat tegen die tijd is opgevallen zijn de prima snelheid in de actie en de her en der wisselvallige, maar toch vooral ook sterke graphics. Wie naar Resident Evil 3 kijkt, zal geen moment denken dat de basis van deze game meer dan twintig jaar oud is. Vooral de personages zien er prima uit. Voor de wereld om je heen geldt dat niet overal, maar over het algemeen is het niveau prima.

Leidt dat alles dan tot een volledig moderne game? Nee, dat niet. Dat is niet per se een groot minpunt, het is simpelweg de stijl die hoort bij een game uit die tijd. Het betekent wel dat sommige elementen, zoals de lineaire opbouw van de levels, wat verouderd aanvoelen. Ook de tijd die je met deze game bezig bent is ouderwets. Natuurlijk zijn er anno nu ook wel games die zo'n tien uur duren, maar moderne survival-horrorgames bieden toch al heel wat meer speeltijd. Het zijn kleine puntjes die we moeten aanstippen, maar die slechts weinig afbreuk doen aan het feit dat Resident Evil 3 een prima game is.

Bij Resident Evil 3 wordt ook de multiplayergame Resident Evil: Resistance geleverd. Dit is een multiplayermodus waarin vier spelers het tegen één speler opnemen. Die ene speler is het 'Mastermind' en stuurt de monsters in het spel aan, die de andere vier dan weer moeten verslaan. We hebben deze modus helaas te weinig gespeeld om mee te nemen in dit artikel en hebben Resistance dus ook niet meegenomen in de beoordeling.