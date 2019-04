Gamen in de lente

De Noorse, Griekse, Egyptische en zelfs de Chinese, Japanse en Indische mythologieën zijn allemaal redelijk bekend. Maar van een aparte Servische mythologie hadden wij nog nooit gehoord. Toch vormen de verhalen daarvan de basis voor Pagan Online, een actie-rpg van Mad Head Games. De studio uit Novi Sad put uit verhalen uit de eigen volksgeschiedenis, maar zoals bij meer actie-rpg's zul je daar niet veel van merken. Voor de kenners zullen wat namen van personages en voorwerpen bekend klinken, maar je hoeft niets van de Servische geschiedenis te weten om van Pagan Online te kunnen genieten.

Titel Pagan Online Platform Windows (Steam) Prijs € 26,99

Pagan Online is uitgebracht door Wargaming, de ontwikkelaar die we vooral kennen van gratis speelbare games als World of Tanks en de verschillende games die daarvan zijn afgeleid. Wargaming wil echter ook in toenemende mate als uitgever optreden, dus sloot het een deal met de Servische studio. Wargaming biedt de game aan via Steam en via de eigen winkel, vanwaar het spel via een launcher kan worden opgestart. Pagan Online verkeert inmiddels in 'early access' en voor 27 euro kun je ermee aan de slag. Pagan Online is dus niet gratis speelbaar, In tegenstelling tot wat gebruikelijk is bij Wargaming.

Pagan Online is een klassieke actie-rpg, een heuse PvE-game waarin je als speler tegen computergestuurde tegenstanders strijdt. Als je Diablo ooit hebt gespeeld, zul je veel herkennen. De spelwereld bestaat grotendeels uit duistere kerkers. Daar loop je met een door jou gekozen held doorheen terwijl hordes demonische monsters je belagen. Daarbij bezie je het geheel vanuit isometrisch perspectief.

Als je aan de game begint, heb je keuze uit drie Hero's. De game bevat er op dit moment acht, maar de resterende vijf speel je pas in de loop van de game vrij. Sterker nog, ook de twee die je links laat liggen als je aan de game begint, zul je daarna alsnog vrij moeten spelen. Je verdient Shards in de game en als je er daar genoeg van bij elkaar hebt gespaard, kun je een nieuwe Hero kiezen om mee op pad te gaan. Shards gebruik je echter ook om de attributen vrij te spelen waarmee je het uiterlijk van je Hero kunt personaliseren. Op dit moment is er nog geen optie om dergelijke Shards te kopen, maar het zou zomaar kunnen dat die er wel gaat komen. Wargaming heeft zich er nog niet over uitgelaten.

We zijn geen fan van deze opzet. Vooral niet omdat hij je geen mogelijkheid geeft om vroegtijdig van Hero te wisselen. Zeker bij een actie-rpg wil je even uittesten welke class je het leukst vindt om mee te spelen, en welke speelstijl het beste bij je past. Dat zit er bij Pagan Online niet in. Als je een class hebt gekozen, speel je een volgende pas vrij als je met de eerste de nodige Shards hebt verzameld. En dan zijn er nog zes Hero's over. Bovendien heb je geen vrije keuze. Elke Hero heeft eigen Shards. Voor elk van de zeven overgebleven Hero's spaar je dus apart Shards, waarbij het toeval bepaalt welke je tegenkomt. Je kunt niet al je verzamelde Shards inzetten om de Hero van je keuze vrij te spelen.

Pantheon

We gaan verder; laten we niet te lang stilstaan bij het vrijspelen van de Hero's in de game. Pagan Online is een lekker soepel spelende game in een naar onze smaak lekker kleurrijke spelwereld. De stijl is heerlijk cartoonish en doet wat denken aan games als Darksiders en vooral Torchlight. Centraal in de spelwereld bevindt zich het Pantheon, een hub van waaruit je quests kunt uitvoeren en spullen kunt maken en verkopen. Het is ook de plek waar je andere spelers zult ontmoeten. Vanuit dat Pantheon ga je op avontuur in dungeons, die over het algemeen vrij klein zijn. Je hebt daarbij een Campaign die je door het verhaal voert en de uitdaging langzaam opvoert. Er zijn echter ook behoorlijk veel losse missies waarin je jezelf wat meer kunt uitdagen. Als je in een dungeon terechtkomt, zie je onder je Hero steeds een pijl die aangeeft in welke richting je verder moet. Dat is handig, want de dungeons zijn zo opgezet dat je doorgaans wel een beetje kunt dwalen. Dat is ook zinvol, want je kunt in de uithoeken extra goudstukken tegenkomen. Je kunt vanuit het Pantheon kiezen uit verschillende missies en daarbij zelf een van de drie verschillende moeilijkheidsgraden selecteren. Over het algemeen bestaan de missies echter uit een dungeon met mindere tegenstanders en een boss als uitsmijter. Dungeons zijn zo opgezet dat je binnen een minuut of 10 wel klaar bent en terug kunt keren naar het Pantheon.

De tegenstanders zijn redelijk gevarieerd. Het is dus zinvol om even goed op de eigenschappen van je opponenten te letten. Dat geldt zowel bij de gewone vijanden als bij de bosses. De mindere opponenten treden vaak in groepen op, waarbij vooral hun snelheid opvalt. Doorgaans word je in een behoorlijk klein deel van de dungeon opgesloten. Als er doorzichtig blauwe muren opduiken om je in te sluiten, weet je hoe laat het is. Je bent binnen de kortste keren omsingeld door een zwerm mindere tegenstanders. Vaak worden die aangestuurd door mobs die iets hoger in de hiërarchie staan en op veilige afstand proberen te blijven. Het is dus zaak je aandacht te verdelen. Gevechten bestaan vaak uit golven, waarbij je keurig gewaarschuwd wordt als de laatste golf aanstaande is. Die laatste golf is daarbij uiteraard pittiger dan de voorgaande. Je moet op dat moment dus hopen dat je nog voldoende Health Potions op zak hebt. Mocht je tijdens een dergelijk gevecht het loodje leggen, dan krijg je de kans om van je voorraad goudstukken wat Health Potions te kopen en het gevecht opnieuw te starten. Je merkt al snel dat het zin heeft om dat te doen, omdat je bij een tweede keer vooraf weet wat de bewegingen en acties van je tegenstanders zijn.

Opvallende besturing

De opmerkelijkste eigenschap van Pagan Online is de besturing. Mad Head heeft de beweging van je Hero gekoppeld aan W, S, A en D, zoals dat bij shooters gebruikelijk is. De standaard in dergelijke games is dat je de muis gebruikt om te bewegen en voor de voornaamste aanvallen, maar dat is hier anders. Je standaardaanvallen zitten onder de beide muisknoppen, en de speciale zitten onder T, E, F, de spatiebalk en linker-Shift. Die speciale aanvallen hebben allemaal een timer. De besturing is even wennen, maar na een minuut of twee was hij voor ons vertrouwd genoeg om ermee uit de voeten te kunnen.

De acht Hero's zijn verschillend, maar wel allemaal redelijk standaard. Je kunt kiezen voor berserker Kingewitch, de tank Istok met zijn enorme hamer, Anya met haar zweep, Valeria met haar kruisboog, Masha met twee werpringen en Dameer die vecht met een beer aan zijn zijde. Ze zien er allemaal goed uit en bewegen prima. Alle classes hebben evenveel skills en bij alle zijn de skills op te waarderen als je in level stijgt. Voor elk level - de cap ligt nu op 30 - krijg je een punt, en je hebt zo'n 15 punten nodig om een skill te optimaliseren. Je kunt een character dus niet helemaal optimaliseren, maar moet kiezen welke skills je het liefst gebruikt.

Verder volgt de game voornamelijk de bestaande conventies. Na elk gevecht vallen de nodige goudstukken en voorwerpen op de grond, waarbij de kwaliteit van die spullen wordt aangeduid door hun kleur. Er past een beperkte voorraad van deze voorwerpen in je rugzak, die aparte tabbladen heeft voor de voorwerpen die je als uitrusting kunt gebruiken, de materialen die je kunt gebruiken voor het maken of opwaarderen van voorwerpen, en de recepten die je daarvoor nodig hebt.

Bij de losse missies die je vanuit het Pantheon kunt uitvoeren, wordt de moeilijkheidsgraad aangeduid met de bekende kleurcodering. Heel handig is dat je tijdens gevechten op de vloer kunt zien wat er plaats gaat vinden. Zowel bij je eigen aanvallen als die van de sterkere tegenstanders zie je op de grond de reikwijdte van de skill die jij of je tegenstander in gaat zetten. Een kegelvorm of cirkel op de grond geeft daarbij aan tot waar je eigen aanval of die van je tegenstander nog effect heeft. Gevechten kunnen in Pagan Online vrij druk worden, waarbij een enkele sterke tegenstander tussen een hele horde zwakkere broeders om je heen zwermen. Dan geven die gekleurde cirkels en driehoeken op de grond aan waar je echt voor moet oppassen.

Solo of niet?

Mad Head Games lijkt de balans in de game al behoorlijk goed op orde te hebben. Het vechten verloopt soepel en heeft een goede moeilijkheidsgraad. Het is zaak om gebruik te maken van je verschillende skills, en bij elke boss is het weer even puzzelen welke strategie het beste werkt. Op de standaardmoeilijkheidsgraad zijn de gevechten misschien iets te makkelijk, maar gelukkig kun je uit drie niveaus kiezen. Daarmee komen we bij het online onderdeel van Pagan Online. Je ontmoet andere spelers in het Pantheon. Althans, je ziet ze rondlopen bij de Battlegate, het onderdeel waar je quests uitkiest, of bij de shop van Onya de Blacksmith en Dukat de Trader. Je kunt met andere spelers communiceren via een menu links onderin je scherm, net zoals dat bij een game als World of Warcraft gebruikelijk is. Er is alleen niet zoveel reden om dat te doen. De game is in zijn huidige vorm prima solo speelbaar.

Er zijn meer games en genres die als inspiratiebron lijken te hebben gediend. Zo krijg je elke dag dat je inlogt een pakje met vijf kaarten die erg lijken op de sets met kaarten die je krijgt in Hearthstone. De sets die je hier krijgt zijn gratis en bevatten doorgaans materialen die je kunt gebruiken bij het maken of verbouwen van de voorwerpen in je uitrusting. Dat aanpassen van je uiterlijk is in Pagan Online behoorlijk uitgebreid. Het lijkt enigszins op wat tegenwoordig in World of Warcraft mogelijk is. Je kunt bovendien een dier aan je zijde mee laten lopen, ook al zoals in WoW.

De game zit daarmee dus behoorlijk vol ideeën, en dat is nog niet alles. In het Pantheon vind je niet alleen de Trader en Blacksmith, er zijn ook nog enkele lege plekken waarbij wordt aangegeven dat er nog iets gaat komen. De game is op meer vlakken onaf. Tenminste, daar gaan we vanuit. We hopen dat er hier en daar nog wel wat aan de menu's zal worden gesleuteld. Met name het tekstveld dat je ziet als je op het slagveld een voorwerp bekijkt, is wat saai.

Conclusie

Het is wat vroeg om al een cijfer aan Pagan Online te geven. De game ziet er mooi uit en is prima speelbaar. Hij heeft classes die weliswaar wat standaard zijn maar die onderling lekker verschillen, en vooral ook een grote verscheidenheid aan tegenstanders. De game bevat een campagne van zo'n 50 uur, aangevuld met de nodige losse missies, zodat er nu al behoorlijk veel is te spelen. Over de manier waarop je de classes vrij speelt zijn we echter niet zo enthousiast, en wat er van samenspelen met anderen wordt verwacht is nog niet helemaal duidelijk. Bovendien missen er nog wat onderdelen. Wie echter van een lekker soepel spelende actie-rpg houdt en niet schrikt van wat 'werk in uitvoering', kan nu zijn lol al op aan Pagan Online.