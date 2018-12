Eindejaars round-up

Er is de laatste jaren een heuse opleving gaande van games die teruggrijpen naar lang vervlogen tijden. Veel onafhankelijke 'indie'-studio's maken games die zowel in gameplay als uiterlijk sterk doen denken aan titels uit de jaren '90. In veel gevallen hebben ze 8bit- of 16bit-graphics, of iets dat daarop lijkt. Dusk past in dat rijtje. De game lijkt sterk op oudjes als Quake, en zelfs nog meer op Quake-clones als Blood en Hexen.

Titel Dusk Platform Windows, OS X Prijs ¤ 16,99

Vernieuwend is Dusk dus zeker niet, maar dat is ook niet de bedoeling. De makers hopen dat je een flinke dosis old school fun uit de game haalt. Ze slagen goed in die opzet. Dusk biedt alles wat je van ouderwetse shooters als Quake en Unreal gewend bent, maar dan in een modern jasje. Een jasje dat echter ouderwets aanvoelt, want de game, zo ongeveer een eenmansproject van David Szymanski, ziet eruit alsof de eenentwintigste eeuw nog ver weg is. Alles is blokkerig, met textures die ogen alsof pixels op de bon zijn.

Het voornaamste kenmerk van Dusk is echter de gameplay. Dusk is een shooter die ouderwets snel is. Wie enkel hedendaagse shooters als Call of Duty gewend is, zal zich rot schrikken. Net als de shooters van vroeger speel je Dusk op reflexen. Het is een game waarin elke seconde telt, waarin ontwijken minstens zo belangrijk is als mikken, en waarin strafen een eerste levensbehoefte is, net als wapenkennis en munitiebeheer. Dat is ook het beste onderdeel van de game: de besturing. De game reageert heerlijk snel en geeft je het gevoel dat je volledige controle hebt over je onzichtbare personage. Uiteraard ga je regelmatig dood, maar als het zover is, weet je dat dit komt doordat je niet snel genoeg reageerde op de gevaren die de game op je afstuurt. Dat klinkt triviaal, maar als je Dusk speelt, weet je dat het anders ligt. Niet de besturing is hier de bottleneck, maar je eigen reflexen .

Om je overeind te houden, heeft de game een fijn - maar niet heel verrassend - arsenaal aan wapens. Je start de campagne met een paar sikkels, maar stapt al snel over op klassieke vuurwapens, waarvan je een deel dubbel kunt gebruiken, dus in elke hand één. Dat geldt voor het pistool en de shotgun. Verder heb je een rifle, assault rifle en sniper rifle. Erg ver zoomen kan dat laatste wapen niet, want dat zou niet passen in een game als deze. Interessanter wordt het met de granaatwerper en de kruisboog. Helemaal lekker is de Riveter, een wapen dat exploderende klinknagels afvuurt. Zoals gezegd is het allemaal niet heel verrassend, maar het werkt prima, vooral omdat de makers zuinig zijn met munitie. Alleen als je niet te vaak mist en de juiste wapens op het juiste moment inzet, heb je genoeg. Schiet je even wat minder zuiver en zet je te zware wapens in tegen te zwakke tegenstanders, dan kom je al snel tekort.

Dusk heeft een heuse campagne met veel variatie. De campagne bestaat uit drie hoofdstukken die flink van elkaar verschillen en die ieder uit een stuk of tien levels bestaan. De campagne vertoont enige gelijkenis met die uit de eerste Half-Life, vooral wat de locaties betreft. De opbouw van de levels lijkt wat meer op die in Quake of Unreal. Ze wisselen smalle gangen af met grotere open delen waarin je rond kunt springen en strafen. Daar krijg je ook de grotere groepen tegenstanders tegenover je. Het verhaal is niet zo heel erg boeiend, maar de indeling van de levels is prima, en dat is het belangrijkste. De levels zijn gemaakt op speelbaarheid, niet op het verhaal dat ze moeten vertellen. Het zijn bovendien levels waarin je wordt uitgedaagd.

Naast de vele vijanden zijn er volop secrets om te ontdekken, maar ook minder geheime zaken, zoals munitie en power-ups. Daar is goed over nagedacht. Als je ergens met een vrij gewaagde rocketjump een dak weet te bereiken, is de kans groot dat daar munitie is te vinden voor het wapen dat je hebt gebruikt. Verder bevat de game ouderwetse voorwerpen zoals gekleurde sleutels die nodig zijn voor bepaalde deuren, en exploderende olievaten die heel handig zijn om groepen vijanden naartoe te lokken. De game is ook slim in het geven van kleine aanwijzingen. Bijvoorbeeld over waar je naartoe moet, over wat je te wachten staat en over hoe je moet handelen. Het is prettig dat je op die wijze bij de hand wordt genomen terwijl je wordt uitgedaagd.

Zoals het hoort, heeft de game ook multiplayer, die kan worden gestart via een aparte executable. Multiplayer is wat minder spannend dan de campagne. Potjes blijven meestal steken in een beetje om elkaar heen springen, in levels met veel hoogteverschil. Spelen tegen computergestuurde tegenstanders blijkt in de praktijk leuker dan tegen menselijke tegenstanders. De game draait overigens soepel, zowel in multiplayer als in singleplayer. Tot slot geven we de makers complimenten voor de muziek. Componist Andrew Hulshult heeft een soundtrack gemaakt die geheel in de stijl van Quake en opvolgers is gebleven. Veel ouderwetse industrial metal dus, en die past uitstekend bij de sfeer in de game.

Conclusie

Dusk is een first person shooter die er wonderwel in slaagt om de sfeer na te bootsen van een aantal klassieke shooters uit de vorige eeuw. Het uiterlijk is retro, en de gameplay ook. Dat betekent niet automatisch dat zo'n game ook leuk is om te spelen. Er zijn voorbeelden genoeg van retroshooters die minder geslaagd zijn. Dusk is dat echter wel, doordat de game slim in elkaar zit. De gameplay is heerlijk snel en de levels zijn goed uitgewerkt. De afwisseling tussen smalle gangen en open gedeeltes, de verdeling van wapens en munitie, de vele geheimen, de muziek: alles klopt. Multiplayer is wat minder spannend dan de campagne, maar dat mag de pret niet drukken.