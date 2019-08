Vier games voor regenachtige zomerdagen

Het is merkwaardig hoe je herinnering aan een game soms kan verschillen van wat je er destijds van vond. Neem Assassin's Creed III. De game bracht op verschillende vlakken vernieuwing ten opzichte van de games in de serie die er vlak voor uitkwamen. Dat stemde ons destijds zeer positief. Inmiddels weten we echter dat de game rond Ratonhnhaké:ton, oftewel Connor, een van de minst memorabele edities in de langlopende serie was. Het ronddwalen in de bossen van The Frontier sprak te weinig tot de verbeelding, Connor was niet zo sexy als Ezio of de latere Edward Kenway, en het bootje varen zat nog niet zo goed in elkaar als in de games erna. Zo kwam Assassin's Creed III in een verdomhoekje terecht, als game die voor veel gamers de minste in de reeks is.

Titel Assassin's Creed III: Remastered Platform Nintendo Switch (Eerder: Windows, Xbox One, PlayStation 4) Ontwikkelaar Ubisoft Montreal

Dat weerhield Ubisoft er echter niet van om de game die zich afspeelt in de 'Nieuwe Wereld' aan het einde van de achttiende eeuw opnieuw uit te geven, voor de jongste generatie consoles. Inmiddels heeft ook de Nintendo Switch een versie van de game, en die hebben wij de afgelopen periode uitgebreid gespeeld. Wat blijkt: de game bevalt prima. Er moeten weliswaar grote afstanden worden gelopen of gereden door de ook nu niet al te spannende Frontier, maar de lezing dat deze Assassin's Creed veel minder is dan zijn broertjes lijkt ons niet per definitie terecht.

In de eerste plaats blijkt dat de game de tand des tijds prima heeft doorstaan. Natuurlijk ziet het spel er niet zo mooi uit als meer recente games in de serie, maar het oogt allemaal mooi genoeg. We hebben alleen niet het idee dat deze Switch-versie echt het predicaat 'Remastered' mag dragen, want daar lijken de grafische verschillen met het origineel niet duidelijk genoeg voor. Er is ook weinig opvallends aan de manier waarop het spel zich laat spelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat Ubisoft de zeemissies niet heeft geüpdatet op basis van lessen die uit latere games zijn geleerd. Niet per se erg, maar zo'n update was een leuke extra geweest.

Twee games voor de prijs van één

Die extra heeft deze game overigens wel op een andere manier. Wie Assassin's Creed III in huis haalt, krijgt daar namelijk ook meteen alle verschenen dlc en Assassin's Creed III: Liberation bij. Dat spel draait om Aveline de Grandpré, die in 2012 als eerste vrouwelijke Assassin een hoofdrol kreeg in een spel. Dat spel verscheen toen op de PlayStation Vita. Dat het nu op de Switch goed draait is dus niet verrassend, al draait deze game eerder op het niveau van de in 2013 uitgegeven hd-versie dan op het niveau van die oude handheldversie. Hoe dan ook, het uitstapje naar het New Orleans van eind 18e eeuw blijft sterk. Het zorgt ervoor dat deze Switch-uitgave in zijn geheel een behoorlijke lading content met zich meebrengt, voor de vier tientjes die je ervoor betaalt.

Dan blijft de vraag natuurlijk of het leuk is. Dat is het zeker, al kampt Assassin's Creed III ook met enkele problemen. Die horen deels gewoon bij het spel, maar zijn deels ook specifiek aan de Switch-versie gerelateerd. Feit blijft dat het gebied waar Connor vaak doorheen moet op weg naar nieuwe missies, The Frontier, op den duur een vervelende hindernis wordt in je voortgang. De irritatiefactor is minder groot dan verwacht, maar hij is er wel. Daarnaast valt op dat de Switch het op sommige momenten moeilijk heeft. De framerate komt dan wat onder druk te staan. Dit gebeurt niet al te vaak, maar het zorgt er op die momenten wel voor dat de game minder soepel speelt dan je zou verwachten.

Tikkie makkelijk

Toch is dat allerminst een groot probleem. Bovendien krijgt je er iets voor terug dat je nooit eerder bij Assassin's Creed had, namelijk de 'pick-up & play'-waarde van de Switch. Regelmatig pakten we de afgelopen tijd op ongeziene momentjes onze Switch er even bij om een stukje verder te spelen met deze game. Oude kritiekpunten, zoals het vechtsysteem dat helemaal draait om pareren en counteren en daardoor al snel een tikje makkelijk wordt, steken daarbij ook weer de kop op. Ook dat mocht de pret eigenlijk niet drukken. Het betekent vooral dat deze versies van de games niet per se beter zijn dan de originele spellen, en dat is ook helemaal niet nodig.

Assassin's Creed III: Remastered is een prima toevoeging voor je Switch-collectie. Met de aanwezigheid van de dlc en Liberation ben je direct van voldoende materiaal voorzien voor tientallen uren spelplezier. Voor de een zal het een feest der herkenning zijn, voor de ander is het wellicht een eerste kennismaking met Haytham Kenway, Connor en Aveline. In beide gevallen levert het pakket prima vermaak.