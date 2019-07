Crash Team Racing Nitro-Fueled krijgt microtransacties

Crash Team Racing Nitro-Fueled, de in juni uitgebrachte remaster van het originele Crash Team Racing, krijgt vanaf begin augustus microtransacties. Ook wordt er tijdelijk een racebaan toegevoegd met een dinosaurusthema.

Uitgever Activision meldt dat er vanaf begin augustus een manier is voor spelers om sneller dan normaal de in-game munteenheid te vergaren. Daartoe krijgen spelers de optie om deze zogeheten Wumpa Coins in bundels te kopen via de digitale winkels van de gebruikte gameconsole. Activision zegt dat het de Pit Stop, in feite de in-gamewinkel van het racespel, nu vult met nieuwe en terugkerende personages en cosmetische items.

'Met al deze content die nu beschikbaar is, zal er ook een manier zijn voor speler om snel hun verzameling content uit te breiden', zegt de uitgever. Het bedrijf benadrukt dat deze bundels een aanvulling vormen op de Coins die spelers verdienen door het spel te spelen en dat de optie van microtransacties de kern van het spelmechanisme niet verandert.

Crash Team Racing Nitro-Fueled kwam op 21 juni uit voor de PlayStation 4, Nintendo Switch en Xbox One. Het racespel is een remaster van Crash Team Racing, dat in oktober 1999 voor de originele PlayStation uitkwam. Die originele game was van de hand van Naughty Dog, de studio achter de Uncharted-serie en The Last of Us. De huidige remaster is gemaakt door Beenox, de studio die verantwoordelijk is voor het racegedeelte in Skylanders Superchargers.