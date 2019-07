Samsung Galaxy Tab S6 krijgt Snapdragon 855-soc en kost 699 euro

Samsung introduceert een nieuwe Android-tablet in zijn Galaxy Tab-serie. De Tab S6 heeft een 10,5"-amoledscherm met een resolutie van 2560x1600 pixels. De tablet heeft een Snapdragon 855-soc en wordt geleverd met een S Pen.

Net als in de Galaxy S10-toestellen heeft de Galaxy Tab S6 een vingerafdrukscanner achter het scherm. Er zijn vier speakers in de tablet verwerkt. Samsung noemt de Snapdragon 855-soc niet bij naam in het specificatieblad van de Galaxy Tab S6, maar volgens de fabrikant gaat het om een 7nm-soc met één core op 2,8GHz, drie cores op 2,4GHz en vier cores op 1,7GHz. Dat komt overeen met de specificaties van de Snapdagon 855.

De tablet krijgt aan de achterkant twee camera's, waarvan één een ultragroothoeklens met een beeldhoek van 123 graden heeft. De camera's hebben resoluties van dertien en vijf megapixel en aan de voorkant zit nog een achtmegapixelcamera. De Galaxy Tab S6 is 5,7mm dik, weegt 420 gram en heeft een accu met een capaciteit van 7040mAh.

Samsung levert de tablet met een S Pen die ondersteuning biedt voor zogenaamde Air actions. Daarmee kunnen gebruikers functies van de tablet op afstand bediend worden door bewegingen te maken met de stylus. Dat werkt bijvoorbeeld voor het maken van selfies of het beheren van multimedia. Volgens Samsung werkt dat in een open ruimte tot een afstand van zo'n tien meter. De S Pen kan draadloos worden opgeladen.

Verder is de Galaxy Tab S6 met software uitgerust om handgeschreven notities om te zetten in tekst en te exporteren naar bijvoorbeeld een Word-document. De Samsung Notes-app kan transparant weergegeven worden over bijvoorbeeld een video die wordt afgespeeld. Ook heeft de Tab S6 een verbeterde versie van Samsung DeX, waarmee de tablet als pc gebruikt kan worden. Het optionele Book Cover-toetsenbord heeft een DeX-functietoets om de pc-achtige omgeving op te roepen. De toetsenbordhoes heeft ook een houder voor de stylus en een touchpad.

Samsung brengt de Galaxy Tab S6 op 23 augustus uit in het grijs en in het blauw. De versie met 128GB flashopslag en 6GB ram kost 699 euro. Er komt ook een variant met 256GB en 8GB ram voor 779 euro en er is een lte-variant met 128GB die ook 779 euro kost.