Keuring toont dat Samsung werkt aan tablet met 5g

Samsung zou werken aan een Tab S6 met 5g, zo vermeldt een keuring van de Bluetooth SIG. De variant van de eerder gepresenteerde tablet zou de eerste tablet met 5g aan boord zijn. Er zijn tot nu toe alleen smartphones en andere apparaten met 5g verschenen.

De keuring van de Bluetooth SIG laat zien dat Samsung de tablet de naam Galaxy Tab S6 5G meegeeft, meldt Galaxyclub. Het typenummer laat volgens de site zien dat het gaat om een apparaat voor de Zuid-Koreaanse markt. In Zuid-Korea is 5g al bijna een half jaar live en zijn er al relatief veel mensen die een 5g-abonnement hebben.

De tablet is vermoedelijk een variant op de eerder gepresenteerde Tab S6. Die tablet heeft een Qualcomm Snapdragon 855-soc, die compatibel is met de Qualcomm X50-soc met 5g-ondersteuning. Daardoor zou het relatief makkelijk zijn om de tablet om te bouwen in een 5g-variant.

Een release in de Benelux voor de 5g-variant ligt niet voor de hand, omdat 5g-netwerken hier nog niet actief zien en voorlopig niet live zullen gaan. Samsung heeft nog niet gereageerd op het gerucht. Ook is onbekend wanneer de fabrikant de 5g-tablet zou willen presenteren.