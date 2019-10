Microsoft presenteert draadloze oortjes met Office 365-integratie

Microsoft heeft op zijn eigen evenement de Surface Earbuds gepresenteerd, zijn eerste draadloze oortjes. De oordopjes hebben twee microfoons en hebben integratie met Office 365. Ze komen dit najaar uit.

Door de integratie met Office kunnen gebruikers de volgende slide in Powerpoint tonen door over het touchpad van een van de oortjes te vegen. Ook is het mogelijk om de oortjes gesproken tekst te laten omzetten in geschreven tekst in Office-programma's, waarna de software het automatisch kan vertalen, zegt Microsoft.

De oortjes, die onder meer concurreren met Apples Airpods, Samsung Galaxy Buds, Huawei Freebuds, Xiaomi Airdots, Sony's WF-1000XM3 en talloze andere alternatieven, gebruiken het touchpad tijdens het luisteren van muziek om tracks te skippen of het volume te laten aanpassen. Bovendien is het mogelijk Spotify te starten op een verbonden Android-telefoon door drie keer te tikken. De oortjes hebben ook een dictatiefunctie om mails te sturen zonder de telefoon te hoeven pakken.

Microsoft zegt dat de oortjes nog voor de feestdagen in de winkel moeten liggen. De fabrikant vraagt 250 dollar voor zijn nieuwe product. Of en wanneer de Earbuds in de Benelux in de winkel zal liggen, is vooralsnog niet bekend.