Surface Earbuds komen in mei uit en Surface Headphones 2 volgen in juni

Microsoft verkoopt zijn Surface Earbuds vanaf 12 mei voor 220 euro. De draadloze oortjes met Microsoft 365-integratie werden vorig jaar al aangekondigd. Microsoft presenteert nu ook de Surface Headphones 2; die koptelefoon komt in juni uit voor 280 euro.

Volgens Microsoft hebben de nieuwe Surface Headphones 2 een accuduur van twintig uur. Dat is twee uur langer dan bij de versie die vorig jaar verscheen. De koptelefoon heeft dertien niveaus voor het buitensluiten van omgevingsgeluiden; dat is gelijk aan de huidige versie. De actieve ruisonderdrukking is te bedienen via 'on-ear' draaiknopjes en er zijn opties om stemgeluid van mensen te onderdrukken of juist te versterken.

Eerder bleek al uit een aanvraag dat de Surface Headphones 2-koptelefoon gebruikmaakt van bluetooth 5 en ondersteuning heeft voor Qualcomms aptX-codec. De oorschelpen kunnen nu 180 graden draaien, wat het om de nek dragen van de koptelefoon aangenamer moet maken. De nieuwe versie van de koptelefoon is ook in het zwart verkrijgbaar, naast de grijze variant. Microsoft brengt de koptelefoon op 5 juni uit voor 280 euro.

Verder maakt Microsoft bekend dat de Surface Earbuds vanaf 12 mei beschikbaar zijn. Die oortjes werden in oktober vorig jaar al aangekondigd, maar de release werd uitgesteld. De draadloze oortjes hebben aanraakbediening en integratie met Microsoft 365. Het is bijvoorbeeld mogelijk om tekst te dicteren in Word, Outlook of PowerPoint, of om e-mails door te nemen. De Surface Earbuds worden geleverd met een draadloze oplaadbehuizing en kosten 220 euro.