Samsung brengt eARC-update uit voor drie soundbars uit 2019

Samsung heeft de eARC-update voor de Q70R-, Q80R- en Q90R-soundbar uitgebracht. Dat betekent dat gebruikers bijvoorbeeld via hun televisie lossless audioformaten als Dolby TrueHD of DTS-HD Master Audio kunnen doorsturen naar de soundbar.

Onder meer op een Europese pagina van Samsung melden gebruikers in een forumtopic dat update 1010.5 is gearriveerd voor de drie genoemde soundbars. De update is binnen te halen via de Samsung SmartThings-app, waar de bewuste soundbar geselecteerd kan worden en de update is door te voeren. Op het kleine schermpje aan de voorkant van de soundbars komt bij gebruikers nu ook de tekst eARC in beeld als de update succesvol is doorgevoerd.

Rond juni vorig jaar kwamen de soundbars op de markt en in meerdere reviews van met name techjournalist Stephen Withers stond destijds dat er nog een update voor eARC-ondersteuning zou volgen. Die bleef echter geruime tijd uit. Withers erkende dit en hij paste zijn reviews erop aan. Het was geruime tijd onduidelijk of de update nog wel zou komen, waar veel bezitters hun beklag over deden.

Met de ondersteuning van eARC wordt het mogelijk om lossless audioformaten zoals Dolby TrueHD, DTS:X en Dolby Atmos door te sturen. De televisie of een ander aangesloten apparaat met de geluidsbron moet het dan ook ondersteunen. Met hdmi 2.1 is dat het geval, maar eARC-ondersteuning is ook mogelijk bij hdmi 2.0.

Deze update is bijvoorbeeld handig voor gebruikers die hun Xbox One of een blu-rayspeler rechtstreeks op de tv aansluiten. Als er dan een game of film met Dolby Atmos wordt gestart, kan de audio volledig worden doorgegeven via de eARC-aansluiting.