Samsung kondigt high-end soundbars aan die samen kunnen werken met tv-speakers

Samsung heeft twee nieuwe soundbars aangekondigd: de HW-Q950T en de HW-Q900T, die alleen op het vlak van de achterkanalen verschillen. E-arc wordt ondersteund en de bars kunnen samenwerken met de speakers van aangesloten Qled-televisies.

De HW-Q950T kan gezien worden als de opvolger van het topmodel van vorig jaar, de Q90R-soundbar. Dat is een 7.1.4-soundbar, terwijl de nieuwe Q950T te boek staat als een 9.1.4-model. Deze veertien kanalen worden gevormd door de gebruikelijke drie kanalen vooraan, in het midden en twee daarnaast, maar daar heeft Samsung nu twee aparte kanalen aan toegevoegd: helemaal aan de twee uiteinden zitten nog twee aparte kanalen. De Q90R had al wel drivers in de uiteinden van de soundbar, maar dat waren nog geen aparte kanalen.

De hierboven genoemde kanalen worden bij de Q950T aangevuld met een subwoofer, twee hoogtekanalen in de soundbar en vier kanalen in de twee draadloze satellietspeakers. Die zijn voor de achterste kanalen bedoeld en moeten dan ook achter de luisterpositie worden geplaatst. Net als bij de Q90R hebben deze twee speakers zowel een regulier achterkanaal als een apart kanaal om het geluid omhoog te sturen.

Beide soundbars ondersteunen de zogeheten Q-Symphony-functie. Het idee hierachter is dat het geluid van tv's langzaamaan wat beter aan het worden is en dat het daarmee zonde zou zijn als de tv-speakers niet ingezet worden als een soundbar wordt gebruikt. Door de soundbar te laten functioneren in samenwerking met de tv-speakers, moet er een breder geluidsveld ontstaan. Q-Symphony werkt niet alleen in combinatie met 8k-Qled-televisies uit 2020; het wordt ondersteund vanaf de Q80T-4k-tv van 55" en hoger. De Q-Symphony-functie is overigens ook aanwezig in andere soundbars, zoals de Q800T en de Q70T.

De nieuwe soundbars ondersteunen Dolby Atmos, DTS:X en e-arc, zodat deze lossless audioformaten ook via de televisie naar de soundbar kunnen worden doorgestuurd, ook al is daarbij bijvoorbeeld niet altijd standaard ondersteuning voor DTS:X aanwezig. Samsung geeft nog weinig nadere details, maar de Q950T zal hoogstwaarschijnlijk ook 4k-signalen met hdr10, hdr10+ en Dolby Vision kunnen doorgeven aan de televisie, al zijn er gebruikers die problemen ervaren bij de huidige Q90R om signalen met Dolby Vision en 60Hz door te geven. Hoe dat zit bij de nieuwe soundbar, is onduidelijk.

Het verschil tussen de Q950T en de Q900T zit in de twee draadloze achterspeakers. Bij de eerstgenoemde zitten die er standaard bij en bij de Q900T niet. Daarmee is de Q900T een 7.1.2-soundbar. Wat het ontwerp betreft zijn de soundbars aangepast ten opzichte van de ontwerpen uit eerdere jaren. Zo is er hier en daar ander materiaal gebruikt en is de hoogte van de soundbars teruggebracht van 83mm naar 69,5mm.

Samsung noemt nog geen europrijzen of releasedata, maar bijvoorbeeld de website HDGuru noemde in mei op basis van eerdere informatie van Samsung prijzen van 1800 dollar voor de Q950T en 1300 dollar voor de Q900T.

Update, donderdag 09-07: Samsung meldt dat de soundbars vanaf begin augustus in Nederland verkrijgbaar zijn. De HW-Q950T heeft dan een verkoopadviesprijs van 1499 euro en de HW-Q900T kost 999 euro.