Kingdoms of Amalur: Reckoning-remaster komt in september en uitbreiding in 2021

De remaster van het in 2012 uitgebrachte Kingdoms of Amalur: Reckoning komt beschikbaar op 8 september. Daarnaast heeft THQ Nordic bekendgemaakt dat ergens volgend jaar een nieuwe uitbreiding genaamd Fatesworn verschijnt.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning is de naam van de remaster van het origineel, die op 8 september zal uitkomen voor de pc, PlayStation 4 en Xbox One. De basisgame gaat 40 euro kosten, maar een editie waar ook de uitbreiding Fatesworn bij zit, kost 55 euro. Nadere details over deze uitbreiding zijn er nog niet, maar de uitgever zegt later met meer informatie te komen.

Het was al duidelijk dat een remaster van Kingdoms of Amalur: Reckoning op komst was, nadat een vermelding van de game begin juni in de Microsoft Store verscheen. De makers bevestigden toen dat de geruchten klopten en dat de remaster op komst was, inclusief verbeterde gameplay en betere graphics.

Kingdoms of Amalur: Reckoning kwam begin 2012 uit voor de pc, PlayStation 3 en Xbox 360. Tweakers publiceerde destijds een review van de rpg. De game werd ontwikkeld door 38 Studios en in de eerste drie maanden na de release waren er 1,2 miljoen exemplaren van verkocht. Ondanks die verkoopcijfers moest de studio zijn deuren sluiten door financiële problemen.

In 2018 werden de rechten voor de game overgenomen door THQ Nordic. De huidige remaster wordt gemaakt door Kaiko. Deze studio werkte eerder samen met THQ Nordic aan remasters Darksiders Warmastered Edition en Darksiders 2 Deathinitive Edition.