Remaster van Kingdoms of Amalur: Reckoning verschijnt op 18 augustus

THQ Nordic brengt op 18 augustus Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning uit, dat is een remaster van de bijna gelijknamige game die in 2012 uitkwam. De nieuwe versie is grafisch opgepoetst en komt uit voor de pc, de Xbox One en de PlayStation 4.

De makers van de game hebben bevestigd dat de remaster op komst is, nadat een vermelding in de Microsoft Store verscheen. De verbeterde versie bevat alle eerder uitgebrachte dlc en volgens de omschrijving 'verbeterde gameplay'. De screenshots tonen dat de game grafisch wat is opgepoetst, maar het is duidelijk dat het om een remaster gaat en geen volledige remake.

Spelers maken hun eigen personage in de game. Daarbij is keuze uit verschillende combinaties van vaardigheden en wapens. Het zogenaamde Destiny-systeem zorgt vervolgens voor de ontwikkeling van het personage tijdens het spelen, op basis van speelstijl.

Kingdoms of Amalur: Reckoning kwam begin 2012 uit voor de pc, PlayStation 3 en Xbox 360. Tweakers publiceerde destijds een review. De rpg werd gemaakt door 38 Studios en in de eerste drie maanden na de release zijn er 1,2 miljoen exemplaren van verkocht. De studio moest door financiële problemen echter sluiten. In 2018 werden de rechten voor de game overgenomen door THQ Nordic.

Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning gaat 40 euro kosten. De remaster wordt gemaakt door Kaiko. Die studio werkte eerder samen met THQ Nordic aan remasters Darksiders Warmastered Edition en Darksider 2 Deathinitive Edition.