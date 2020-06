Dropbox werkt aan eigen wachtwoordbeheerder Passwords

Dropbox werkt aan Dropbox Passwords, een wachtwoordbeheerder die wachtwoorden beveiligd op moet slaan en deze synchroniseert tussen apparaten. De beheerder is vooralsnog alleen beschikbaar voor uitgenodigde gebruikers.

Volgens de Google Play Store-beschrijving is Dropbox Passwords in privé-bèta en alleen beschikbaar voor 'sommige' Dropbox-gebruikers. De beheerder slaat wachtwoorden van de gebruiker op en kan deze automatisch invullen in websites en apps. In de beheerder kunnen gebruikers een lijst van accounts waaraan een wachtwoord is gekoppeld zien. Deze data wordt automatisch tussen apparaten gesynchroniseerd. Wachtwoorden worden met zero-knowledge encryption beveiligd.

De Android-app is door iedereen te downloaden. Bij het aanmelden met een niet-uitgenodigd-account, krijgen gebruikers echter volgens Android Police te zien dat Dropbox Passwords nog niet voor ze beschikbaar is. Wanneer Dropbox de wachtwoordbeheerder verder uit wil breiden en hoe gebruikers daar nu toegang tot kunnen krijgen, is niet duidelijk. Naast de Google Play Store-listing heeft Dropbox zelf geen informatie over de beheerder beschikbaar gemaakt.