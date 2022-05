Dropbox kondigt Family-abonnement aan voor delen opslagruimte met gezinsleden

Opslagdienst Dropbox heeft een Family-abonnement aangekondigd, waarbij gezinsleden opslagruimte kunnen delen en samen diverse andere functies van Dropbox kunnen gebruiken. Gezinnen krijgen in totaal evenveel ruimte als een individuele betalende gebruiker.

Alle Dropbox-accounts die onder het gezin vallen, krijgen toegang tot een gezamenlijke Gezinsruimte om bestanden in te delen, meldt het bedrijf. Het gaat voor de gezinsleden bij elkaar om 2TB aan opslagruimte, evenveel als een individuele gebruiker in zijn eentje krijgt bij een abonnement. Elk gezinslid krijgt ook eigen mappen om bestanden op te slaan.

Daarnaast krijgen alle gezinsleden toegang tot extra functies van Dropbox, zoals de wachtwoordbeheerder, extra beveiliging voor bepaalde bestanden via Vault en offline mappen op mobiel. Het gezinsabonnement is per direct te verkrijgen, ook in de Benelux. Dropbox vraagt er 16,99 euro per maand voor als gebruikers in een keer een jaar vooruit betalen. Bij afrekenen per maand kost het 19,99 per maand. Het individuele abonnement is 9,99 euro per maand.