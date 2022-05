ILMxLAB kondigt VR-game Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge aan

ILMxLAB heeft de VR-game Star Wars: Tales from the Galaxy's Edge aangekondigd. De game komt volgende maand uit en is verkrijgbaar voor het Oculus-platform van Facebook. In de game zitten bekende karakters als R2D2, C-3PO en Yoda.

Daarbij zijn het de acteurs uit de originele films die de stemmen vertolken voor C-3PO en Yoda, aldus de ontwikkelaar. Het VR-spel speelt zich af op de planeet Battu, waar spelers in de huid kruipen van een reparateur van droids, die onder meer een verborgen Jedi-tempel ontdekt op de planeet.

Behalve het eerste deel heeft de ontwikkelaar alvast aangekondigd dat het ook werkt aan een tweede deel van de game, die volgend jaar moet uitkomen. Het is nog onduidelijk wat het thema daarvan zal zijn of wanneer die zal uitkomen.

Het is niet de eerste VR-game in het Star Wars-universum. Eerder verscheen al Vader Immortal, terwijl Squadrons ook in VR te spelen is. Het eerste deel van Tales from the Galaxy's Edge verschijnt op 19 november voor de Oculus Quest en Quest 2 voor 25 dollar.