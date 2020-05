Star Wars-game Vader Immortal komt deze zomer uit voor PlayStation VR

De Star Wars-game Vader Immortal komt uit voor PlayStation VR. De episodische game komt ergens in de zomer in één keer te koop voor het platform, al zijn details over beschikbaarheid en prijs nog niet bekend.

De game komt 'later deze zomer' uit, schrijft ontwikkelstudio ILMxLAB op het PlayStation-blog. In Vader Immortal: A Star Wars VR Series kunnen spelers als de slechterik uit de populaire sciencefictionfilms spelen. Tot nu toe was het alleen mogelijk dat met een Oculus-headset te doen, maar de studio maakt de game nu ook beschikbaar voor PSVR.

Spelers kunnen tegen die tijd de volledige game kopen. Die kwam bij de release nog uit in episodes, maar nu zijn alledrie de verhalen in één keer te koop. Dat is ook inclusief de Lightsaber Dojo-arena's.

De studio geeft geen details over wat er nieuw is aan de game. De exacte releasedatum is nog niet bekend, evenals de prijs van de game.