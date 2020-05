Google en Apple maken eisen bekend voor toegang tot corona-api

Apple en Google hebben bekendgemaakt aan welke regels overheidsinstellingen moeten voldoen als ze gebruik willen maken van de corona-api. Ook hebben de bedrijven modellen uitgebracht van hoe de apps eruit kunnen komen te zien.

Apps die gebruikmaken van de corona-api, moeten van een overheidsinstantie afkomstig zijn, zeggen Apple en Google in een gesprek met journalisten. De bedrijven hebben het daarbij over de api die ze samen maken en die vorige maand werd aangekondigd. Google en Apple bouwen een api waarop officiële gezondheidsinstanties hun contacttracingapps kunnen baseren. De bedrijven geven per land slechts één app toegang tot de api. Dat doen ze 'om fragmentatie te voorkomen en meer gebruik te stimuleren'. Google en Apple 'zijn bereid' om landen te steunen die het virus per regio bestrijden.

De bedrijven hebben ook andere eisen waaraan appmakers zich moeten houden. Zo moeten gebruikers eerst expliciet akkoord geven om notificaties te ontvangen. Ook moeten ze toestemming geven voordat een positief testresultaat en de bijbehorende unieke identifiers met overheidsinstanties worden gedeeld. Apple en Google zeggen ook dat apps 'een minimale hoeveelheid data' moeten verzamelen, die bovendien alleen mag worden gebruikt voor de bestrijding van het coronavirus. "Alle andere gebruik van data, zoals voor gerichte advertenties is niet toegestaan", zeggen de bedrijven. De apps mogen geen toestemming krijgen voor het verzamelen van locatiedata.

Google en Apple hebben ook voorbeelden uitgebracht van hoe de contacttracingapps er in de praktijk uit komen te zien. Dat is niet de oorspronkelijke taak van de bedrijven. Die bouwen alleen de api. "Deze updates zijn een onderdeel van onze inspanningen om ontwikkelaars te helpen deze apps te bouwen", zeggen Apple en Google in een bijbehorende verklaring. De voorbeelden bestaan uit mock-ups van de gebruikersinterface voor de apps, maar ook uit code voor zowel iOS als Android.