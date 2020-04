Apple en Google beloven 'coronatracker'-api uit te zetten na de pandemie

Apple en Google hebben beloofd dat de api waarmee contactonderzoek gedaan kan worden op iOS en Android wordt uitgezet zodra de pandemie voorbij is. Een harde einddatum voor het niet langer beschikbaar maken van de api werd echter niet gegeven.

In een telefonisch gesprek op vrijdag lieten vertegenwoordigers van beide bedrijven weten dat het de bedoeling is de api, die werkt met bluetooth-verbindingen tussen smartphones, uit te schakelen zodra deze niet meer nodig is om de coronaviruspandemie te bestrijden. Dat meldt The Verge. De bedrijven stellen dat het uitzetten van de api regionaal zal worden gedaan, afhankelijk van de status van de bestrijding in elk land.

Er werd echter niet in detail uitgelegd wat de vereisten zijn om de api ontoegankelijk te maken, waardoor dit nog nader moet worden gedefinieerd. Met het statement wilden beide bedrijven echter voornamelijk zorgen wegnemen over de privacy, door te stellen dat de api op een gegeven moment wordt uitgezet.

De beide bedrijven kwamen vrijdag al met een statement naar aanleiding van privacybezwaren die door de api in iOS en Android worden veroorzaakt. De bedrijven veranderen het encryptiealgoritme en de manier waarop id's worden gegenereerd om de gegevens van gebruikers beter te beschermen. Ook worden er manieren toegevoegd om de afstand tussen twee toestellen te meten, wat moet helpen bij het nauwer definiëren van een contactmoment.

Apple en Google kondigden eerder deze maand gezamenlijk aan dat zij een api uitbrengen voor hun mobiele besturingssystemen voor zogenaamde corona-apps. Dat deden zij naar aanleiding van een toegenomen interesse voor overheden voor het maken van applicaties om contactonderzoek te vervangen bij coronabesmettingen. In Nederland laat de overheid een applicatie ontwikkelen die het contactonderzoek van de GGD's moet kunnen overnemen.