Ransomwarecriminelen zetten toch data van medische instelling online na aanval

De criminelen achter de Maze-ransomware hebben data online gezet van een Brits onderzoeksbedrijf dat medicijnen en vaccins voor ziektes maakt. De groep beloofde eerder dat juist niet te doen.

Het gaat om criminelen achter de Maze-ransomware. Die vielen de computersystemen van het Londense Hammersmith Medicine Research-centrum aan. Dat bevestigt het bedrijf aan ComputerWeekly. Het bedrijf doet tests voor medicijnen en vaccinaties. Het 'staat klaar' om in de nabije toekomst een eventueel vaccin tegen het nieuwe coronavirus te testen.

De criminelen hebben medische dossiers van patiënten online gezet. De documenten gaan tussen de acht en twintig jaar terug in de tijd, zegt het centrum. In de dossiers staan medische vragenlijsten, en kopieën van paspoorten en rijbewijzen van zeker 2300 personen. HMR werd op 14 maart getroffen door ransomware. Het bedrijf zegt tegen ComputerWeekly dat het niet van plan is het losgeld te betalen.

De criminelen achter de Maze-ransomware vallen bedrijven aan en versleutelen hun bestanden. Sinds een jaar dreigen de criminelen ook om gestolen informatie online te publiceren als bedrijven niet betalen. Dat is regelmatig gebeurd. Opvallend is dat de criminelen uitgerekend een week geleden nog 'beloofden' geen gezondheidsorganisaties aan te vallen tijdens de coronapandemie. De criminelen wilden daarmee wachten tot 'de crisis met het coronavirus is gestabiliseerd'.