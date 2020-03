Computex-beurs wordt verkort en verplaatst naar eind september

De Computex-beurs in Taiwan wordt aangepast vanwege de coronapandemie. De hardwarebeurs zou op 2 juni van start gaan, maar dat is verschoven naar 28 september. De beurs is bovendien verkort van vijf dagen naar drie dagen.

De organisatie achter de beurs schrijft dat september is uitgekozen vanwege een rapport van McKinsey. Dat consultancybureau voorspelt dat tegen die tijd de epidemie in China en Oost-Azië onder controle zal zijn en dat ook Europa en de VS het ergste dan achter zich zullen hebben.

Wel organiseert Taitra, de organisatie ter bevordering van de Taiwanese handel, een online beurs van 2 tot 6 juni, waarvoor het partijen uitnodigt. Onduidelijk is nog hoe groot deze online expositie precies wordt, welke partijen eraan mee zullen doen en wat er dan getoond wordt. De bedoeling is dat daar 'slimme technologietoepassingen met betrekking tot onder andere 5g en iot getoond worden.

Taiwan had de uitbraak van het nieuwe coronavirus snel onder controle, maar het land vreest voor een tweede uitbraak. Daarom zijn momenteel de grenzen dicht, schrijft The Diplomat. Alleen staatsburgers en uitzonderingsgevallen mogen binnentreden en iedereen die dat doet, gaat verplicht veertien dagen in quarantaine. Het staat niet vast hoe lang deze maatregel aangehouden wordt.